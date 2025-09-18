< sekcia Ekonomika
Finančná správa eviduje medziročný nárast využívania call centra
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Finančná správa (FS) SR zaznamenala výrazný rast využívania svojho call centra. Od začiatku tohto roka vybavili konzultanti FS vyše 235.000 podaní, čo je medziročne nárast o viac ako 12 %. Centrum podpory pre dane vybavilo od začiatku roka viac ako 215.000 hovorov a žiadostí. Silný dopyt evidovalo aj centrum podpory pre clá a spotrebné dane, ktoré od začiatku roka spracovalo takmer 20.000 hovorov a žiadostí, priblížila vo štvrtok FS.
„Rastúci záujem o naše call centrum potvrdzuje, že občania aj podnikatelia vnímajú finančnú správu ako dôveryhodného partnera v oblasti daní, ciel aj elektronickej komunikácie, ktorý im poskytuje rýchle a spoľahlivé informácie,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Vzrástol napríklad záujem o informácie, ktoré sa týkajú dane z pridanej hodnoty. Call centrum vybavilo o 10.000 hovorov viac ako v rovnakom období minulého roka. Otázky sa najčastejšie týkali nových sadzieb dane po novelizácii zákona. Ďalšou častou témou dopytov boli informácie k transakčnej dani, konzultanti call centra celkovo vybavili k tejto problematike viac ako 9000 podaní.
Takmer polovica všetkých podaní sa týkala dane z príjmu a call centrum vybavilo aj takmer 46.000 dopytov technického charakteru. Prioritne sa týkali registrácie do systému Centrálny elektronický priečinok či povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu.
