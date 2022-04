Finančná správa: Humanitárna pomoc sú najmä veci potrebné na prežitie

Bratislava 5. apríla (TASR) - Poskytovanie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu má svoje pravidlá a podľa Ženevských dohovorov by mala pozostávať najmä z prostriedkov potrebných na prežitie civilného obyvateľstva na okupovanom území. V utorok na to upozornila Finančná správa (FS) SR. Zároveň odporučila, aby poskytovanie humanitárnej pomoci bolo v súlade s medzinárodne stanovenými pravidlami. To umožní poskytovateľom pomoci vyhnúť sa problémom na ukrajinskej strane so vstupom tovaru deklarovaného ako humanitárna pomoc.



"Poskytovanie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu má svoje pravidlá. Tovary, ktoré podliehajú zákazom a obmedzeniam, sa môžu vyvážať iba na základe povolení príslušných orgánov ako napríklad lieky, výrobky obranného priemyslu a podobné," uviedla FS. Humanitárna pomoc by mala pozostávať najmä z prostriedkov potrebných na prežitie civilného obyvateľstva. Ide napríklad o šatstvo, potraviny, posteľnú bielizeň, prístrešie či hygienické potreby.



I keď vývoz humanitárnej pomoci nepodlieha množstevným obmedzeniam, treba podať colné vyhlásenie. To môže mať viaceré formy v závislosti od druhu tovaru. Pri preprave neobchodného tovaru (tovar v osobnej batožine cestujúcich) stačí podať ústne colné vyhlásenie spolu so zoznamom humanitárneho tovaru. Rovnako tak aj pri obchodnom tovare sa môže podať ústne colné vyhlásenie spolu so zoznamom tovaru, ale musí byť splnená podmienka, aby bola celková hodnota tovaru do 1000 eur alebo čistá hmotnosť do 1000 kilogramov.



Ak nebudú splnené podmienky na podanie ústneho colného vyhlásenia alebo tovar bude podliehať zákazom a obmedzeniam, musí byť podané elektronické vývozné colné vyhlásenie a rovnako priložený zoznam tovaru. Pokiaľ tovar nespĺňa definíciu humanitárnej pomoci, musí sa uviesť ako samostatná položka colného vyhlásenia s predložením prislúchajúcich sprievodných dokladov (napr. faktúry, prepravné doklady, povolenia na vývoz, ak sa vyžadujú).



FS upozornila aj na to, že tovar môže podliehať úradným kontrolným opatreniam pri dovoze na Ukrajinu, vykonávaným v súlade s ukrajinskou legislatívou. Znamená to, že je napríklad kontrolované dodržiavanie legislatívy o potravinách či krmivách. Ukrajinské colné orgány kontrolujú tiež prítomnosť medzinárodných osvedčení, veterinárnych osvedčení a rastlinolekárskych osvedčení v origináli vydaných krajinou vývozu.