Finančná správa kontrolovala eKasy: Udelila pokuty vo výške 89.000 eur

Bratislava 30. januára (TASR) – Finančná správa (FS) SR splnila svoj sľub a od začiatku roka spustila kontroly používania elektronických registračných pokladníc online napojených na FS (eKasa). Za prvý mesiac vykonali pracovníci 840 kontrol a udelili pokuty vo výške 89.000 eur. V súčasnosti eviduje v systéme eKasa tržby 192.000 pokladníc. Informovala o tom vo štvrtok prezidentka FS Lenka Wittenbergerová.



"Máme za sebou takmer prvý mesiac plnej prevádzky systému eKasa a môžem skonštatovať, že eKasa funguje korektne, plynulo a spoľahlivo. Finančná správa úspešne zaviedla ďalší nástroj v boji proti daňovým podvodom," zhodnotila Wittenbergerová. Finančná správa pôvodne očakávala, že sa do systému pripojí okolo 230.000 pokladníc, časť z nich však majú sezónni predajcovia a časť firiem už nepodniká, hoci ich systém daniarov stále eviduje.



Podľa Wittenbergerovej FS celý uplynulý rok vyzývala podnikateľov na čo najskoršie pripojenie. "Našťastie, koniec roka nebol vôbec kritický a podnikatelia sa k systému pripojili. Samozrejme, v rámci našej kontrolnej činnosti sme našli aj niekoľko prípadov podnikateľov, ktorí sa k systému buď nepripojili, alebo sa ho snažili obchádzať," upozornila.



Prezidentka finančnej správy ocenila pri tejto príležitosti aj využívanie aplikácie Over doklad zo strany zákazníkov. Tú si doteraz stiahlo 25.000 občanov. "To je ďalších 25.000 kontrolórov priamo v teréne. Overovanie dokladov výrazne prispieva k odhaľovaniu simulovaných dokladov," dodala Wittenbergerová.



Generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom FS Ladislav Hanniker spresnil, že pri zistených porušeniach zákona išlo približne v polovici prípadov o neevidovanie tržieb. Finančná správa z dát, ktoré poskytuje systém eKasa, cielene vyberá rizikových podnikateľov. "Uvoľnili sa nám kapacity, efektivita kontrol je oveľa vyššia," zdôraznil.



K najzávažnejším prípadom podľa neho patrí opakované nepoužívanie eKasy u podnikateľa z Banskej Bystrice, ktorý dostal pokutu 1500 eur a pravdepodobne príde o živnostenský list. Podnikateľ zo Zlatých Moraviec zasa používal dve tlačiarne a v systéme eKasa evidoval iba menšie tržby. FS kontroluje v súčasnosti ďalších 15 rizikových firiem. Podľa Hannikera týmto spoločnostiam od ohlásenia kontrol vzrástli tržby približne o polovicu.