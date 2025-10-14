< sekcia Ekonomika
Finančná správa kontrolovala taxikárov, zákon porušilo 86 % z nich
Celkovo boli uložené pokuty vo výške 84.950 eur. Z dôvodu opakovaného porušovania zákona colné úrady vydali aj štyri zákazy činnosti.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Finančná správa (FS) SR v rámci pravidelných kontrolných aktivít zameraných na evidenciu tržieb v taxislužbách odhalila závažné porušenia zákona. Až 86 % kontrolovaných taxikárov nesplnilo zákonné povinnosti. FS kontrolovala aj dodržiavanie vybraných ustanovení zákona o cestnej doprave. Počas roka 2025 boli uložené pokuty v celkovej výške 246.738 eur.
„Nepoctiví podnikatelia poškodzujú štát aj samotných občanov. Neevidovaním dokladov sa skracujú tržby a znižuje sa výber daní. V kontrolách taxislužieb budeme pokračovať aj naďalej, pretože cieľom je zvýšiť mieru plnenia zákonných povinností a podporiť férových podnikateľov,“ uviedla Finančná správa SR.
Podnikateľ - taxikár má podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice povinnosť na každom predajnom mieste, kde prijíma tržbu v hotovosti, evidovať tržbu v systéme eKasa tak, ako všetci ostatní podnikatelia.
V roku 2025 bolo vykonaných 119 cielených kontrol na dodržiavanie zákona o eKase. Výsledky ukázali, že viac ako 86 % taxikárov porušilo zákon. Najnižšia uložená pokuta bola vo výške 150 eur, najvyššia dosiahla 3000 eur. Celkovo boli uložené pokuty vo výške 84.950 eur. Z dôvodu opakovaného porušovania zákona colné úrady vydali aj štyri zákazy činnosti.
Najčastejšími porušeniami zákona o cestnej doprave bolo, že vozidlo nebolo označené v súlade so zákonom, vodič sa pri kontrole nevedel preukázať kópiou koncesie, a to, že vodič taxislužby neumiestnil preukaz vodiča na viditeľnom mieste pre cestujúceho. Z celkového počtu 2509 kontrol až 1065 prípadov (42 %) skončilo uložením blokovej pokuty priamo na mieste v celkovej výške 161.788 eur.
