Finančná správa likviduje takmer milión fliaš nezdaneného alkoholu
Súčasné vedenie finančnej správy po zistení skutkového stavu v roku 2024 rozbehlo podľa Kováča realizáciu krokov na likvidáciu zadržaného liehu.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Príslušníci finančnej správy (FS) v piatok od rána zasahujú v priestoroch daňového skladu a v spoločnosti na výrobu liehu v Šamoríne. V najbližších dňoch budú likvidovať lieh, ktorý prepadol v prospech štátu. Škoda, ktorá vznikla štátu na spotrebnej dani je správcom dane vyčíslená na 1.029.017,14 eura. Alkoholické nápoje boli správcom dane zabezpečené z dôvodu, že daňový subjekt závažným spôsobom porušil zákon v oblasti spotrebných daní. Informoval hovorca Finančného riaditeľstva (FR) SR Daniel Kováč.
Spresnil, že bývalé vedenie FS v danom prípade nekonalo a procesy smerujúce k likvidácií tohto rekordného množstva alkoholu boli zo strany bývalého vedenia FS zámerne zdržiavané.
Súčasné vedenie finančnej správy po zistení skutkového stavu v roku 2024 rozbehlo podľa Kováča realizáciu krokov na likvidáciu zadržaného liehu. Dnes sú ukončené a alkohol môže byť zlikvidovaný.
Na likvidáciu tak podľa hovorcu pôjde lieh v objeme 176.655 litrov v 980.954 kusoch spotrebiteľského balenia, tiež medziprodukt v objeme 32.226 litrov v IBC nádržiach, ako aj maceráty, arómy a extrakty v objeme 65.079 kg a 1039 litrov v plastových kanistroch a nerezových tankoch.
Kováč dodal, že škoda spôsobená štátu, ktorý musí platiť likvidáciu, je na úrovni 184.000 eur. Finančná správa podnikla právne kroky, pretože má podozrenie na úmyselné nekonanie zo strany bývalého vedenia finančnej správy.
