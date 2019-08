Finančná správa má problémy s prihlasovaním sa na svoj portál

Podnikatelia sa nemohli dostať k svojim dokumentom a niektoré nemohli ani odosielať.

Bratislava 8. augusta (TASR) – Finančná správa (FS) SR mala opakovane problémy s prihlasovaním sa na jej portál. Podnikatelia sa nemohli dostať k svojim dokumentom a niektoré nemohli ani odosielať. O niekoľkohodinovom výpadku servera informovala FS už v stredu (7. 8.), problémy sa vo štvrtok doobeda znova zopakovali. FS navyše v dôsledku stredajších búrok nefungovalo vo štvrtok ráno ani telefonické spojenie na call centrum.



"Chceli by sme vás informovať, že evidujeme nedostupnosť prihlasovania sa na portál finančnej správy. V prípade potreby podávania dokumentov môžete využiť aplikáciu eDane. Problém s prihlasovaním sa by mal byť odstránený už v najbližšom čase," uviedla FS na svojom profile na sociálnej sieti. Pod týmto oznamom sa však rozvinula búrlivá diskusia. Niektorí podnikatelia upozornili, že nefunguje ani aplikácia eDane. Hoci v komunikácii s nespokojnými klientmi FS tvrdila, že systém už funguje, užívatelia portálu mali opačnú skúsenosť.



"Nefunkčnosť systému spôsobila chyba na infraštruktúre," informovala hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová. Oprava si podľa nej vyžiadala väčšiu odstávku systému, a preto došlo k výpadku komunikácie užívateľov so serverom. Systém podľa nej postupne nabieha a od 14.00 h. by mal byť opäť funkčný.