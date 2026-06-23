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Finančná správa: Mimovládne organizácie čaká elektronická fakturácia
Finančná správa preto už v predstihu uľahčuje prípravu na túto zmenu a približne 58.000 subjektom, ktoré doteraz nemali daňové identifikačné číslo (DIČ), ho pridelí automaticky.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Elektronická fakturácia sa od roku 2027 dotkne aj mimovládneho sektora. Finančná správa preto už v predstihu uľahčuje prípravu na túto zmenu a približne 58.000 subjektom, ktoré doteraz nemali daňové identifikačné číslo (DIČ), ho pridelí automaticky. Občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a ďalšie právnické osoby tak vo väčšine prípadov nebudú musieť žiadať o samotné pridelenie DIČ ani z toho dôvodu navštevovať daňové úrady. Uviedol to Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR. DIČ bude podľa neho od roku 2027 kľúčovým identifikátorom subjektov v systéme elektronickej fakturácie.
„Pridelením DIČ odstraňujeme jednu z kľúčových prekážok, ktorá by mohla niektorým organizáciám komplikovať prijímanie elektronických faktúr. Naším cieľom je, aby mali dostatok času pripraviť sa na elektronickú fakturáciu a aby bol prechod na ňu čo najjednoduchší,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Automatická registrácia k dani z príjmov sa bude týkať najmä občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií a ďalších právnických osôb, ktoré disponujú iba identifikačným číslom organizácie (IČO). Pridelenie DIČ je nevyhnutným predpokladom na ich zapojenie do systému elektronickej fakturácie.
Pridelenie DIČ bude prebiehať automatizovane na základe údajov prevzatých z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Organizácie budú o registrácii k dani z príjmov a pridelení DIČ informované prostredníctvom rozhodnutia doručeného do elektronickej schránky na Slovensko.sk alebo poštou. Proces registrácie približne 58.000 subjektov bude prebiehať postupne počas najbližších mesiacov.
Subjekty, ktorým bude pridelené DIČ na základe automatickej registrácie k dani z príjmov, budú zároveň zverejnené v zoznamoch na portáli finančnej správy. Výnimku tvoria špecifické subjekty, napríklad organizačné zložky s 12-miestnym IČO, ktoré nie sú ako samostatné právnické osoby evidované v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci využívanom ako zdroj pre automatickú registráciu.
Po pridelení DIČ finančná správa odporúča mimovládnym organizáciám pripraviť sa na zapojenie do systému elektronickej fakturácie. V prvom kroku je potrebné sledovať doručenie rozhodnutia o pridelení DIČ, ktoré bude organizácii doručené prostredníctvom elektronickej schránky na Slovensko.sk alebo poštou.
Štatutárny, poverený alebo splnomocnený zástupca organizácie si následne vytvorí používateľský účet na portáli finančnej správy, ak ho ešte nemá. Po úspešnej registrácii sa zástupca organizácie prihlási do osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy a požiada o autorizovaný prístup k príslušnej organizácii. Až po sprístupnení elektronických služieb finančnej správy si organizácia bude môcť vybrať akreditovaného poskytovateľa služieb elektronickej fakturácie, tzv. digitálneho poštára, prostredníctvom ktorého bude prijímať elektronické faktúry. Zoznam akreditovaných digitálnych poštárov je dostupný na portáli finančnej správy.
Finančná správa zároveň upozorňuje, že samotná registrácia k dani z príjmov a pridelenie DIČ neznamenajú vznik povinnosti podávať daňové priznanie. Ak im podľa zákona nevznikala povinnosť podávať daňové priznanie, pridelením DIČ sa na tom nič nemení.
Všetky informácie o elektronickej fakturácii sú dostupné na portáli finančnej správy v časti eFaktúra, v rámci ktorej sú k dispozícii praktické návody, odpovede na viac ako 100 najčastejších otázok, detailné vysvetlenia jednotlivých situácií z praxe, ale tiež zoznam digitálnych poštárov, ktorí môžu poskytovať svoje služby v Slovenskej republike.
„Pridelením DIČ odstraňujeme jednu z kľúčových prekážok, ktorá by mohla niektorým organizáciám komplikovať prijímanie elektronických faktúr. Naším cieľom je, aby mali dostatok času pripraviť sa na elektronickú fakturáciu a aby bol prechod na ňu čo najjednoduchší,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Automatická registrácia k dani z príjmov sa bude týkať najmä občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií a ďalších právnických osôb, ktoré disponujú iba identifikačným číslom organizácie (IČO). Pridelenie DIČ je nevyhnutným predpokladom na ich zapojenie do systému elektronickej fakturácie.
Pridelenie DIČ bude prebiehať automatizovane na základe údajov prevzatých z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Organizácie budú o registrácii k dani z príjmov a pridelení DIČ informované prostredníctvom rozhodnutia doručeného do elektronickej schránky na Slovensko.sk alebo poštou. Proces registrácie približne 58.000 subjektov bude prebiehať postupne počas najbližších mesiacov.
Subjekty, ktorým bude pridelené DIČ na základe automatickej registrácie k dani z príjmov, budú zároveň zverejnené v zoznamoch na portáli finančnej správy. Výnimku tvoria špecifické subjekty, napríklad organizačné zložky s 12-miestnym IČO, ktoré nie sú ako samostatné právnické osoby evidované v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci využívanom ako zdroj pre automatickú registráciu.
Po pridelení DIČ finančná správa odporúča mimovládnym organizáciám pripraviť sa na zapojenie do systému elektronickej fakturácie. V prvom kroku je potrebné sledovať doručenie rozhodnutia o pridelení DIČ, ktoré bude organizácii doručené prostredníctvom elektronickej schránky na Slovensko.sk alebo poštou.
Štatutárny, poverený alebo splnomocnený zástupca organizácie si následne vytvorí používateľský účet na portáli finančnej správy, ak ho ešte nemá. Po úspešnej registrácii sa zástupca organizácie prihlási do osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy a požiada o autorizovaný prístup k príslušnej organizácii. Až po sprístupnení elektronických služieb finančnej správy si organizácia bude môcť vybrať akreditovaného poskytovateľa služieb elektronickej fakturácie, tzv. digitálneho poštára, prostredníctvom ktorého bude prijímať elektronické faktúry. Zoznam akreditovaných digitálnych poštárov je dostupný na portáli finančnej správy.
Finančná správa zároveň upozorňuje, že samotná registrácia k dani z príjmov a pridelenie DIČ neznamenajú vznik povinnosti podávať daňové priznanie. Ak im podľa zákona nevznikala povinnosť podávať daňové priznanie, pridelením DIČ sa na tom nič nemení.
Všetky informácie o elektronickej fakturácii sú dostupné na portáli finančnej správy v časti eFaktúra, v rámci ktorej sú k dispozícii praktické návody, odpovede na viac ako 100 najčastejších otázok, detailné vysvetlenia jednotlivých situácií z praxe, ale tiež zoznam digitálnych poštárov, ktorí môžu poskytovať svoje služby v Slovenskej republike.