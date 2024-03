Finančná správa: Na daňové priznanie zostáva už iba 16 dní

Bratislava 18. marca (TASR) - Daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2023 doteraz podalo 385.000 daňovníkov. V porovnaní s minulým rokom je to o 17 % viac, informoval v pondelok vedúci komunikačného oddelenia finančnej správy (FS) Radoslav Kozák. Zároveň upozornil, že daňovníkom zostáva už iba 16 dní na splnenie si tejto povinnosti. Tento rok musia priznanie k dani z príjmov podať a daň aj zaplatiť do 2. apríla.



"Finančná správa ročne príjme vyše 1,2 milióna daňových priznaní. Zatiaľ si túto povinnosť splnila približne tretina, teda 385.000 daňovníkov. Najväčší počet daňových priznaní odovzdávajú daňové subjekty štandardne k poslednému možnému termínu. Odporúčame však daňovníkom, aby si splnenie tejto povinnosti nenechávali na poslednú chvíľu," priblížil Kozák.



Pripomenul, že ak daňovník nestíha podať daňové priznanie, musí finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty. "Zatiaľ tak urobilo 58.000 daňovníkov, pričom finančná správa eviduje nárast počtu oznámení v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 19 %," vyčíslil.



Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 2. apríla elektronicky alebo na miestne príslušný daňový úrad osobne alebo poštou, ak daňovník nie je povinný komunikovať s FS elektronicky. Oznámenie nestačí poslať mailom.



"Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 na predpísanom štruktúrovanom tlačive do 2. apríla 2024 elektronicky," upozornil Kozák. Tlačivo oznámenia je zverejnené na portáli finančnej správy.



Inštitúcia aj tento rok prichádza so službou mobilnej kancelárie. "Svoje daňové priznanie budú môcť klienti finančnej správy odovzdať priamo z auta na parkovisku v areáli budov Plus Centra na Panónskej ceste v Bratislave, na najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke," priblížil Kozák s tým, že mobilná kancelária bude fungovať v utorok 2. apríla od 8.00 do 18.00 hodiny.



Pripomenul, že s finančnou správou môže komunikovať elektronicky každý, teda aj fyzické osoby, ktoré nemajú túto povinnosť. Potrebné je registrovať sa na portáli FS. K registrácii a následnej autorizácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.