Finančná správa na portáli sprístupnila oznámenie o transakčnej dani

Bratislava 5. mája (TASR) - Finančná správa (FS) SR na svojom portáli sprístupnila pre platiteľov transakčnej dane „oznámenie o dani z finančných transakcií“. TASR o tom informoval referent komunikácie FS Daniel Kováč.



Oznámenie sa považuje za daňové priznanie. Platiteľ ho podáva výhradne elektronicky, a to do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia. V tej istej lehote musí daň zaplatiť.



Povinnosť podávať oznámenie má poskytovateľ platobných služieb so sídlom v tuzemsku, organizačná zložka poskytovateľa platobných služieb, daňovník, ktorý je používateľom platobných služieb poskytovateľa platobných služieb so sídlom mimo územia SR, daňovník, ktorému sú preúčtované náklady či daňovník, ktorý vykonáva finančné transakcie na inom ako transakčnom účte.