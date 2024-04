Finančná správa: Na splnenie daňovej povinnosti zostáva pár hodín

Bratislava 2. apríla (TASR) - Nápor na daňové úrady vrcholí, v utorok je posledný deň, keď si subjekty musia splniť svoje povinnosti voči finančnej správe (FS). Daňovníci tento rok môžu podať daňové priznanie do 2. apríla. Uviedol to Radoslav Kozák, vedúci komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva SR.



Priblížil, že finančná správa subjektom vychádza v ústrety predlženými úradnými hodinami na daňových úradoch a call centre či službou takzvanej mobilnej kancelárie pri najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke. Daňové úrady po celom Slovensku sú posledný deň k dispozícii všetkým klientom počas predĺžených úradných hodín od 8.00 do 18.00 h.



Upozornil, že pri preberaní tlačív a zabezpečovaní poriadku v súvislosti s organizáciou procesu kolegom z daňových úradov pomáhajú aj kolegovia z colných úradov. FS týmto chce zabezpečiť, aby celý proces preberania daňových priznaní bol čo najplynulejší a koordinovaný. Cieľom je podľa Kozáka poskytnúť daňovníkom optimálne podmienky a čo najširšiu podporu pri plnení svojich povinností.



Dodal, že daňové povinnosti vedia v súčasnosti vybaviť klienti aj z pohodlia domova. S finančnou správou môže komunikovať elektronicky každý, teda aj fyzické osoby, ktoré nemajú povinnosť elektronickej komunikácie s FS. Potrebné je sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii a následnej autorizácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), respektíve kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).