< sekcia Ekonomika
Finančná správa: Objem štátnych QR platieb prekročil 8 miliónov eur
Aktuálne QR platby aktívne využíva viac ako 1700 pokladníc.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Štátne QR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur. Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 202.000 takýchto platieb v celkovej hodnote vyše 8,16 milióna eur. Informoval o tom v pondelok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč. Zároveň podľa neho padol nový rekord v počte platieb aj v dennom obrate.
„Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235.129 eur,“ priblížil Kováč.
Rast využívania QR platieb podľa neho potvrdzujú aj mesačné štatistiky. Počas júna zákazníci uskutočnili 83.584 platieb za viac ako 3,4 milióna eur, pričom ešte v máji to bolo 61.502 platieb za 2,2 milióna eur. Tempo rastu sa prenieslo aj do júla, počas ktorého systém opakovane zaznamenal denné obraty nad hranicou 150.000 eur, vyčíslil hovorca.
Aktuálne QR platby aktívne využíva viac ako 1700 pokladníc. Dostupné sú aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie FS Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2), ktorá je vhodná najmä pre menších podnikateľov, remeselníkov, predajcov na trhoch, poskytovateľov služieb či prevádzky, ktoré nechcú investovať do platobného terminálu.
„Výhodou štátnych QR platieb je legislatívne garantovaný bezpoplatkový režim notifikácií. Ak podnikateľ využíva technické riešenie finančnej správy Notifikátor okamžitých platieb, banky mu do konca roka 2027 nebudú účtovať poplatok za zasielanie notifikácií o prijatých bezhotovostných platbách. Informáciu o úhrade tak dostane priamo do pokladnice okamžite a bez dodatočných prevádzkových nákladov,“ doplnil Kováč.
„Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235.129 eur,“ priblížil Kováč.
Rast využívania QR platieb podľa neho potvrdzujú aj mesačné štatistiky. Počas júna zákazníci uskutočnili 83.584 platieb za viac ako 3,4 milióna eur, pričom ešte v máji to bolo 61.502 platieb za 2,2 milióna eur. Tempo rastu sa prenieslo aj do júla, počas ktorého systém opakovane zaznamenal denné obraty nad hranicou 150.000 eur, vyčíslil hovorca.
Aktuálne QR platby aktívne využíva viac ako 1700 pokladníc. Dostupné sú aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie FS Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2), ktorá je vhodná najmä pre menších podnikateľov, remeselníkov, predajcov na trhoch, poskytovateľov služieb či prevádzky, ktoré nechcú investovať do platobného terminálu.
„Výhodou štátnych QR platieb je legislatívne garantovaný bezpoplatkový režim notifikácií. Ak podnikateľ využíva technické riešenie finančnej správy Notifikátor okamžitých platieb, banky mu do konca roka 2027 nebudú účtovať poplatok za zasielanie notifikácií o prijatých bezhotovostných platbách. Informáciu o úhrade tak dostane priamo do pokladnice okamžite a bez dodatočných prevádzkových nákladov,“ doplnil Kováč.