Finančná správa: Od 1.1. je zjednodušená registrácia a pridelenie DIČ

Bratislava 9. januára (TASR) - Od 1. januára tohto roka funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) pre osoby zapísané v Živnostenskom registri a Obchodnom registri. Cieľom je znížiť administratívne zaťaženie pre daňové subjekty.



Finančná správa (FS) na základe legislatívnej úpravy zaviedla nový registračný proces, a to registráciu z úradnej moci. "Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb zapísaných do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci s povolením alebo oprávnením na podnikanie, účinným od 1. januára 2023, zo zdrojových registrov - z Obchodného registra a Živnostenského registra," priblížila hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Pre týchto podnikateľov sa tak ruší povinnosť podať žiadosť o registráciu na daň z príjmu daňovému úradu v papierovej alebo elektronickej podobe. Pre daňové subjekty to znamená zníženie administratívnej záťaže a úsporu času.



"Zavedením registrácie z úradnej moci už týmto daňovým subjektom nehrozí pokuta za nesplnenie si registračnej povinnosti," zdôraznila Rybanská. Daňový úrad im automaticky zašle elektronický úradný dokument - rozhodnutie o registrácii a pridelení DIČ spolu s oznámením o osobnom účte daňovníka do ich schránok na Ústrednom portáli verejnej správy.