Finančná správa od začiatku februára dočasne rozširuje úradné hodiny
V pondelok, utorok a štvrtok budú klientske zóny otvorené od 8.00 h do 16.00 h, v stredu od 8.00 h do 17.00 h a v piatok od 8.00 h do 14.00 h.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Od 1. februára do 31. marca tohto roku rozširuje Finančná správa (FS) SR úradné hodiny v klientskych zónach daňových úradov a ich organizačných zložiek. V piatok o tom informoval hovorca FS Daniel Kováč.
FS tak chce efektívnejšie prispôsobiť poskytovanie služieb zvýšenému záujmu verejnosti v čase podávania daňových priznaní k dani z príjmov a poskytnúť daňovníkom čo najlepšiu podporu pri plnení svojich daňových povinností.
