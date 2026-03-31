Finančná správa odhalila daňové pochybenia za vyše 21 miliónov eur
Významné nálezy zaznamenali najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH), dane z príjmov fyzických osôb a transferového oceňovania.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Kontrolóri finančnej správy (FS) vykonali vo februári stovky daňových kontrol, pričom odhalili pochybenia v celkovej výške 21,6 milióna eur. Významné nálezy zaznamenali najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH), dane z príjmov fyzických osôb a transferového oceňovania. Viaceré prípady potvrdili dôležitosť medzinárodnej výmeny informácií a dôsledného preverovania cezhraničných transakcií, informoval v utorok hovorca FS Daniel Kováč.
„Kontrolóri finančnej správy vykonali vo februári 796 daňových kontrol, pri ktorých zistili nálezy v celkovej výške 21,6 miliónov eur. Okrem toho uskutočnili 1187 miestnych zisťovaní a 1363 ústnych pojednávaní. Daňové úrady zároveň z úradnej moci zrušili registráciu pre daň z pridanej hodnoty 351 subjektom. Daňoví a colní kontrolóri vykonali 1602 miestnych zisťovaní pokladníc eKasa. Pri 497 zistených porušeniach uložili pokuty v celkovej výške takmer 350.000 eur,“ vyčíslil Kováč.
Medzi najvyššie februárové nálezy patrí podľa neho prípad s hodnotou takmer 1,9 milióna eur. Daňový subjekt pri ňom deklaroval nadobudnutie tovaru z iného členského štátu a jeho následné oslobodené dodanie talianskym odberateľom. Medzinárodná výmena informácií však nepotvrdila skutočné prijatie tovaru odberateľmi. Keďže subjekt nepreukázal splnenie podmienok oslobodenia od dane, správca dane posúdil deklarované dodania ako tuzemské dodania podliehajúce zaplateniu DPH.
„Kontrolóri zaznamenali aj významný nález na dani z príjmov fyzických osôb vo výške viac ako 108.000 eur. Daňový subjekt nepreukázal uskutočnenie deklarovanej rekonštrukcie strechy zdravotnej budovy. Predložené výdavkové pokladničné doklady neboli podložené žiadnymi ďalšími dôkazmi a dodávateľ nemal v predmete činnosti stavebné práce ani neuviedol príslušný príjem v daňovom priznaní,“ priblížil Kováč.
Najvyšší februárový nález bol však podľa hovorcu zistený na dani z príjmov právnických osôb v súvislosti s transferovým oceňovaním. Kontrolóri vyrubili rozdiel dane vo výške viac ako 4,3 milióna eur po tom, čo zvýšili základ dane o sumu presahujúcu 17 miliónov eur. Táto suma predstavovala rozdiel medzi cenami použitými v transakciách závislých osôb a cenami, ktoré by použili nezávislé subjekty za porovnateľných podmienok.
„Finančná správa zdôrazňuje, že cieľom kontrolnej činnosti nie je len odhaľovanie pochybení, ale najmä prevencia, podpora správnych návykov daňových subjektov a vytváranie férového podnikateľského prostredia. Kontrola má byť vnímaná ako nástroj na zlepšovanie, nie ako hrozba,“ vysvetlil Kováč. Zároveň pripomenul, že dlžníci môžu stále využiť daňovú amnestiu, ktorá sa vzťahuje na nedoplatky evidované k 30. septembru 2025. Dobrovoľná úhrada musí byť vykonaná od 1. januára do 30. júna 2026.
