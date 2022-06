Finančná správa odhalila podvod pri dovoze počítačových komponentov

Bratislava 1. júna (TASR) - Kontrolórom finančnej správy (FS) sa podarilo odhaliť podvod fiktívnych dovozov PC komponentov. Prišli na to počas daňovej kontroly dane z príjmov u jedného daňového subjektu, ktorý deklaroval nákup počítačových komponentov z tretích štátov. TASR o tom informovala hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Spoluprácou daňového úradu s colným úradom bolo zistené, že za kontrolované obdobie uvedený subjekt nedoviezol z tretích krajín žiadny tovar. "Za kontrolované obdobie nebol zistený žiadny prípad dovozu z tretích krajín, kde by bol subjekt figuroval ako dovozca alebo deklarant," uviedla hovorkyňa.



Daňový subjekt zároveň nevedel preukázať obstaranie tovaru zaúčtovaného v daňových nákladoch. "Na základe zistených skutočností tak nebolo možné nákup počítačových komponentov vo výške šesť miliónov eur uznať do daňových výdavkov," poznamenala Rybanská. Výsledkom tejto kontroly je, že kontrolovaný daňový subjekt bude musieť doplatiť štátu rozdiel dane z príjmov vo výške viac ako 1,26 milióna eur.