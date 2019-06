Finančná správa odhalila podvody na DPH známeho obchodného reťazca

Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová upozornila aj na úspechy pri odhaľovaní nelegálneho obchodu s tabakom a cigaretami.

Bratislava 5. júna (TASR) – Finančná správa SR odhalila podvod na dani z pridanej hodnoty (DPH) známeho obchodného reťazca v hodnote 1,8 milióna eur. Firma zakladala nové spoločnosti, ktoré nemali registráciu na platenie DPH a zaregistrovanie úmyselne predlžovala. Keď sa priblížil termín registrácie za platcu DPH, firmu predali a proces zopakovali, informovala v stredu na tlačovej konferencii finančná správa.



"V našej praxi sme sa prvýkrát stretli s takýmto prípadom," povedal riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Meno obchodného reťazca však pre pokračujúce procesné úkony nezverejnil.



V spoločnosti podľa neho finančná správa vykonala akciu, pri ktorej zaistila veľké množstvo dokladov za roky 2016 - 2019. "Momentálne sme na úrovni škôd na DPH vo výške 1,8 milióna eur," priblížil Makó. Firma podľa neho zámerne pri podaní žiadosti o registráciu za platcu DPH nedodala všetky potrebné doklady, a tak získala ďalšie tri až päť mesiacov na predaj tovaru bez odvodu DPH. "Urobili to tak štyrikrát," dodal Makó.



Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová upozornila aj na úspechy pri odhaľovaní nelegálneho obchodu s tabakom a cigaretami. Za posledné dva mesiace sa finančnej správe podarilo odhaliť nelegálne sklady tabaku a výrobne cigariet, pri ktorých zaistili spolu 24 miliónov kusov cigariet, 16,5 tony tabaku, výrobnú linku a komponenty na výrobu cigariet. Celková škoda, ktorá by vznikla voči štátnemu rozpočtu v prípade uvedenia cigariet na trh, by bola 6,5 milióna eur.