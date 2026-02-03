< sekcia Ekonomika
Finančná správa odhalila za 3 mesiace daňové úniky za 18,7 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Za posledné tri mesiace roka 2025 vykonala Finančná správa (FS) SR viac ako 2000 daňových kontrol a tisíce ďalších preverení priamo v teréne. Výsledkom boli daňové nálezy vo výške viac ako 18,7 milióna eur, ktoré by inak štátu unikli, informovala v utorok FS.
Popri kontrolách finančná správa zrušila z úradnej moci vyše 1200 registrácií k dani z pridanej hodnoty (DPH) a zamerala sa aj na kontrolu evidencie tržieb. Pri kontrolách pokladníc zistila porušenie zákona v každom treťom prípade. Za tieto porušenia uložila pokuty v celkovej výške viac ako 838.000 eur.
Kontrolóri sa zameriavali najmä na oblasti, kde je podľa FS vyššie riziko porušovania zákona. „Cielený výber subjektov na kontrolu sa ukázal ako veľmi účinný. Úspešnosť daňových kontrol dosiahla v roku 2025 historicky najvyšších 82 %, čo znamená, že väčšina kontrol odhalila porušenie zákona. Finančná správa to dosahuje vďaka moderným analytickým nástrojom, ktoré dokážu rýchlo vyhodnocovať údaje z daňových priznaní, účtovníctva, pokladníc, colných dokladov aj medzinárodnej výmeny informácií,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Jedným z najväčších prípadov bol daňový nález vo výške viac ako 5,4 milióna eur na DPH. Kontrolóri odhalili schému, v ktorej firmy len naoko obchodovali s IT tovarom a službami. V skutočnosti išlo o umelo vytvorené obchody, ktoré mali zakryť neoprávnené uplatňovanie DPH. Firmy nevedeli preukázať, že tovar reálne vlastnili, kde ho prevzali ani že ho použili na podnikanie.
Ďalší významný nález zaznamenali kontrolóri v Trnave na dani z príjmov právnických osôb vo výške takmer 740.000 eur. Firma si neoprávnene uplatnila daňový odpočet na výskum a vývoj, hoci projekt bol financovaný z verejných zdrojov. Zákon pritom takéto uplatnenie odpočtu neumožňuje.
V Bratislave odhalili kontrolóri nepriznanú a nezaplatenú daň vo výške viac ako 730.000 eur u fyzickej osoby pri predaji obchodného podielu firmy. Daňovník nevedel preukázať svoje výdavky ani pohľadávky, ktoré si uplatnil na zníženie dane.
Finančná správa zdôraznila, že kontroluje všetky typy subjektov - od drobných živnostníkov až po veľké firmy. Jej cieľom je nielen výber daní, ale najmä ochrana poctivých podnikateľov a zabezpečenie férových podmienok na trhu.
