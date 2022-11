Finančná správa odhalila zákazníkov páleníc, chceli ušetriť na daniach

Žilina 28. novembra (TASR) – Žilinskí príslušníci finančnej správy tento rok odhalili desiatku zákazníkov pestovateľských páleníc, ktorí si odniesli viac vypáleného destilátu za nižšiu spotrebnú daň, ako je povolené. V páleniciach uviedli nepravdivé údaje, za čo im môže byť uložená pokuta až do výšky 166 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková.



Doplnila, že zákazníci zatajili v pálenici už predtým vypálený alkohol. "V prevádzke odovzdali ovocný kvas a žiadosť na výrobu destilátu. V nej vyhlásili, že si nedali vyrobiť ovocný destilát v inom liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia za aktuálne výrobné obdobie. Prevádzkovateľ pálenice im vypočítal na celé množstvo vypáleného alkoholu zvýhodnenú spotrebnú daň, na ktorú však nemali nárok. Prekročili povolený limit 43 litrov 100-percentného alkoholu za výrobné obdobie, ktoré trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka," vysvetlila hovorkyňa CÚ Žilina.



V Žilinskom kraji podľa nej pribudla ďalšia pestovateľská pálenica a záujemcovia ich majú k dispozícii 24. "V ostatnom čase zaznamenala Finančná správa SR na internete častejšie sa vyskytujúce inzeráty na predaj domácej pálenky. Preto dáva do pozornosti, že lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh," upozornila Chríbiková.