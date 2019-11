Finančná správa odmieta, že by niekto ovplyvňoval výkon jej kontrol

Bratislava 18. novembra (TASR) - Finančná správa (FS) odmieta, že by mali externé subjekty vplyv na výkon jej kontrol. "Sme pobúrení z medializovaných informácií, ktoré, ak by sa potvrdila ich pravosť, by naznačovali, že by ktokoľvek mohol takýmto spôsobom zneužívať meno finančnej správy," uviedla hovorkyňa FS Ivana Skokanová v reakcii na zverejnenú nahrávku Mariana K.



Prezidentka FS Lenka Wittenbergerová požiadala v tomto prípade o preverenie. Finančná správa vylučuje, že by nejaký externý subjekt dokázal mať vplyv na výkon kontrol. "Od postupov zmienených v nahrávke sa jednoznačne dištancujeme a sme pripravení poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní potrebnú súčinnosť," dodala hovorkyňa.



Marian K., ktorý je v súčasnosti okrem iného obžalovaný v prípade vraždy Jána Kuciaka, má v nahrávke podnikateľovi v IT Michalom Suchobovi hovoriť, že nechce platiť veľa, pretože má vraj všetko dohodnuté s expremiérom Robertom Ficom (Smer-SD). V pondelok ju zverejnil Denník N. Podnikateľ mal podľa nahrávky od neho žiadať peniaze, aby ho daniari nekontrolovali.



Finančná správa deklarovala, že v prípade takmer tridsiatky firiem Mariana K. si plnila svoje povinnosti zodpovedne. "V jeho takmer tridsiatich spoločnostiach sme vykonali 71 daňových kontrol s celkovým nálezom niekoľko miliónov eur," zdôraznila Skokanová.