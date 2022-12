Finančná správa odporúča výmenu Občianskeho preukazu

Bratislava 12. decembra (TARS) - Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) uložených na čipoch občianskych preukazov (OP) vydaných pred 20. júnom 2021 sa končí 31. decembra. Finančná správa (FS) SR preto upozornila klientov, aby požiadali o vydanie nového biometrického občianskeho preukazu.



Druhou možnosťou je nahrať si po 1. januári budúceho roka na starý OP nový typ certifikátu, ktorý bude dostupný na základe pripravovanej vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o uznaných spôsoboch autorizácie.



"Už začiatkom roka 2023 čakajú daňovníkov viaceré daňové povinnosti, ktoré si plnia prostredníctvom portálu finančnej správy (PFS) a potrebný je na to kvalifikovaný elektronický podpis," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Okrem daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa v januári 2023 podáva napríklad aj daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za december alebo za 4. štvrťrok 2022. Od začiatku januára však s občianskym preukazom vydaným do 20. júna 2021 nebude možné podpisovanie na portáli FS.



Zdokonalený elektronický podpis si na starý preukaz môžu klienti nahrať z internetu cez aplikáciu eID klient. Druhou možnosťou je osobná návšteva na oddelení dokladov. "Daňovníkom, ktorí podávajú daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2022 až v marci a nesúria ich januárové termíny, odporúčame výmenu OP, keďže zdokonalený elektronický podpis je len dočasným riešením," dodala Rybanská.



Možnosť realizácie uznaného spôsobu autorizácie v prechodnom období sa týka aj deklarantov, ktorí budú od 1. januára 2023 podávať colné vyhlásenia prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok alebo prostredníctvom portálu e-Commerce. Pre spotrebné dane sa táto možnosť týka iba formulárov pri správe spotrebných daní prostredníctvom komunikácie cez portál finančnej správy. V prípade špecializovaných systémov používaných pri správe spotrebných daní, akými sú informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam (EMCS), nebude možnosť využiť zdokonalený elektronický podpis, ale bude akceptovaný iba KEP.



Zmeny sa týkajú len elektronického podpisovania, ostatné digitálne funkcie zostávajú naďalej zachované, teda bude možné sa prihlasovať do portálu finančnej správy či využívať ostatné e-služby v rámci Slovensko.sk, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie.