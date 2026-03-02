< sekcia Ekonomika
Finančná správa odporučila podať daňové priznanie elektronicky
Zostávajú na to štyri týždne.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Na podanie daňového priznania k dani z príjmov zostávajú posledné štyri týždne. Finančná správa (FS) odporučila daňovníkom využiť elektronické podanie, ktoré šetrí čas a zároveň znižuje riziko chýb pri vypĺňaní formulára. Ak má daňový subjekt občiansky preukaz s čipom, môže daňové priznanie podať z domu bez návštevy daňového úradu.
Elektronická komunikácia je povinná pre firmy a fyzické osoby - podnikateľov. Pre ostatných daňovníkov ide podľa finančnej správy o jednoduchý spôsob, ako si proces zjednodušiť. Na registráciu na portáli finančnej správy stačí občiansky preukaz s čipom. Po prihlásení sa daňovníkovi sprístupní osobná internetová zóna, ktorú môže využiť aj na vyplnenie a podanie daňového priznania.
Výhodou elektronického podávania je systémová logická kontrola formulára. Formulár priebežne upozorňuje na nezrovnalosti a farebne zvýrazňuje riadky, ktoré si vyžadujú opravu. Mnohé údaje zároveň automaticky prepočítava a dopĺňa.
Ak daňovník nemá občiansky preukaz s čipom alebo nechce podať priznanie elektronicky, môže si formulár vyplniť aj bez prihlásenia v katalógu formulárov, následne ho skontrolovať a vytlačiť. Vyplnené tlačivo môže odoslať poštou alebo osobne doručiť na ktorýkoľvek daňový úrad.
Ďalšie informácie o elektronickej komunikácii sú dostupné na portáli finančnej správy. V prípade otázok je verejnosti k dispozícii centrum podpory pre dane.
