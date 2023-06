Finančná správa: Online boli zatiaľ uhradené dane za vyše 2 mil. eur

Bratislava 16. júna (TASR) - Cez portál finančnej správy (PFS) bolo od februára tohto roka zrealizovaných 3119 online platieb na úhradu daní v sume viac ako 2,17 milióna eur. Informovala o tom v piatok hovorkyňa daniarov Martina Rybanská.



"Finančná správa vo februári tohto roka v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila do ostrej prevádzky online úhradu 15 druhov daní cez PFS. Uhradiť daň je možné prostredníctvom platobnej karty, využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk," priblížila.



Najčastejšie takto uhrádzanou bola daň z príjmov fyzických osôb, v prípade ktorej bolo ku koncu mája zrealizovaných 1967 platieb v sume 1,1 milióna eur. Nasleduje daň z pridanej hodnoty, v prípade ktorej sa zrealizovalo 656 platieb za takmer 740.000 eur a daň z príjmov právnických osôb, kde bolo uskutočnených 337 platieb v sume takmer 290.000 eur.



"Daňové subjekty pritom môžu využiť dve formy online úhrady, a to buď platobnou kartou, alebo presmerovaním na internetbanking bánk. Všetky dôležité informácie k úhrade daní kartou vrátane manuálu, ako platbu uskutočniť, sú dostupné na portáli finančnej správy," doplnila Rybanská.