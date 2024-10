Finančná správa: Opatrenia a kontroly zvýšili tržby o 3,7 mil. eur

Bratislava 2. októbra (TASR) - Podnikatelia začali na základe preventívnych a kontrolných opatrení v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 3 priznávať tržby vo väčšej miere ako predtým. Finančná správa (FS) porovnávala obdobie 15 dní pred a 15 dní po kontrole alebo upozornení. Výsledkom bolo zvýšenie priznávaných tržieb o viac ako 3,7 milióna eur, informoval v stredu hovorca FS Daniel Súkup.



"Počas tejto kontrolnej akcie bolo príslušníkmi FS vykonaných 1990 kontrolných nákupov a 145 online monitorovaní k pokladniciam e-kasa klient. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) bolo zistené v 822 prípadoch, čo predstavuje 41,3 % z celkového počtu kontrolných nákupov," vyčíslil. Najčastejším porušením bolo neevidovanie tržby, a to v 583 prípadoch. Kontrolóri uložili v tejto súvislosti pokuty vo výške 270.350 eur, z toho bolo do polovice septembra uhradených 169.050 eur.



Mimo samotných kontrol upozornili príslušníci FS podnikateľov v rámci 3454 predajných miest na povinnosť plnenia zákonných povinností, teda na povinnosť evidovať tržby a vydávať pokladničné doklady zákazníkom. Keďže primárnym cieľom kontrolnej akcie nebolo pokutovanie podnikateľov, ale zabezpečenie dodržiavania zákonných povinností, finančná správa si podľa hovorcu následne vyhodnotila vplyv akcie na dobrovoľné plnenie daňových povinností.



Pri všetkých podnikateľoch, u ktorých bola vykonaná kontrola počas letnej kontrolnej akcie, vzrástla tržba za porovnávané obdobie 15 dní pred a 15 dní po kontrole o 1.035.551 eur. To predstavuje 9,4 % nárast tržieb. U podnikateľov, kde bolo identifikované porušenie, bol zaznamenaný nárast tržieb až o 18,64 %



"Podnikatelia, u ktorých bolo vykonané upozornenie počas kontrolnej akcie, bol zistený nárast tržieb za porovnávané obdobie 15 dní pred a 15 dní po upozornení o 2.697.527 eur, čo predstavuje 13,38 % nárast tržieb za porovnávané obdobia," priblížil Súkup.



Avizoval, že podnikateľov, u ktorých po identifikovaní porušenia nebol zaznamenaný očakávaný nárast tržieb, opätovne navštívia príslušníci FS v rámci akcie Návrat. V takom prípade už musia počítať s výrazne vyššími sankciami až na úrovni obmedzenia predaja či podania návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia. "Finančná správa zároveň pokračuje aj v bežných preverovaniach prevádzok mimo kontrolných akcií - aktuálne zameraných napríklad na jarmoky, predaje náhrobného sortimentu, pohostinské a reštauračné zariadenia a podobne," doplnil hovorca.