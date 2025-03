Finančná správa chce systém na manažment kontrolných známok

Bratislava 31. marca (TASR) - Finančná správa plánuje obstarať informačný systém na manažment kontrolných známok Tax Stamp. Predbežnú informáciu o pripravovanom tendri zverejnila vo Vestníku verejného obstarávania. Informoval o tom v pondelok hovorca FS Daniel Súkup.



„Predmetom obstarania je vývoj a implementácia nového informačného systému (IS) Tax Stamp, určeného pre generovanie a manažment identifikačných čísel, manažment konaní, ako aj manažment osôb oprávnených konať za odberateľa kontrolných známok,“ priblížil hovorca. Systém má umožniť objednávanie a odber kontrolných známok a oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok, pričom má byť integrovaný s ďalšími IS finančnej správy.



Účelom nového systému je zabezpečiť nepretržitý prístup k informáciám pre všetkých používateľov systému. Jeho implementáciou sa má podľa hovorcu uľahčiť daňový dozor kontrolovaných známok a znížiť záťaž pracovníkov FS a dodávateľov.



„Tax Stamp má zlepšiť spoluprácu medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ako sú výrobcovia, distribútori a regulačné orgány, čo prispeje k lepšej koordinácii a výmene informácií v rámci odvetvia. IS umožní sledovať a dokumentovať pohyb kontrolnej známky od výroby až po konečného spotrebiteľa,“ doplnil Súkup s tým, že takto pomôže aj v boji proti nebezpečným a nekvalitným liehovým a tabakovým výrobkom.