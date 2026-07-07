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Finančná správa: Platby cez QR sa blížia k 6,5 mil. eur
Padol aj nový denný rekord, keď platby za jeden deň prvýkrát prekročili hranicu 200. 000 eur.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Zákazníci zaplatili prostredníctvom QR platieb už takmer 6,5 milióna eur. Padol aj nový denný rekord, keď platby za jeden deň prvýkrát prekročili hranicu 200.000 eur. Informoval o tom v utorok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Využívanie QR platieb rastie aj počas prázdninových dní - za prvých šesť júlových dní dosiahla suma úhrad takmer tri štvrte milióna eur. Počas júna sa cez tento systém uskutočnilo viac ako 83.000 platieb za takmer 3,5 milióna eur,“ vyčíslil hovorca.
Nový denný rekord dosiahli podľa neho zákazníci v piatok 3. júla, kedy vykonali 3522 platieb spolu za 204.000 eur. „Dovtedy najvyššia denná suma z 19. júna predstavovala 188.000 eur, júlová hodnota ju tak prekonala o viac ako 16.000 eur,“ priblížil Kováč.
Pripomenul, že QR platby je možné využívať aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2), ktorá je vhodná najmä pre menších podnikateľov, remeselníkov, predajcov na trhoch, poskytovateľov služieb či prevádzky, ktoré nechcú investovať do platobného terminálu.
„Výhodou štátnych QR platieb je legislatívne garantovaný bezpoplatkový režim notifikácií. Ak podnikateľ využíva technické riešenie finančnej správy Notifikátor okamžitých platieb, banky mu do konca roka 2027 nebudú účtovať poplatok za zasielanie notifikácií o prijatých bezhotovostných platbách. Informáciu o úhrade tak dostane priamo do pokladnice okamžite a bez dodatočných prevádzkových nákladov,“ doplnil Kováč.
„Využívanie QR platieb rastie aj počas prázdninových dní - za prvých šesť júlových dní dosiahla suma úhrad takmer tri štvrte milióna eur. Počas júna sa cez tento systém uskutočnilo viac ako 83.000 platieb za takmer 3,5 milióna eur,“ vyčíslil hovorca.
Nový denný rekord dosiahli podľa neho zákazníci v piatok 3. júla, kedy vykonali 3522 platieb spolu za 204.000 eur. „Dovtedy najvyššia denná suma z 19. júna predstavovala 188.000 eur, júlová hodnota ju tak prekonala o viac ako 16.000 eur,“ priblížil Kováč.
Pripomenul, že QR platby je možné využívať aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2), ktorá je vhodná najmä pre menších podnikateľov, remeselníkov, predajcov na trhoch, poskytovateľov služieb či prevádzky, ktoré nechcú investovať do platobného terminálu.
„Výhodou štátnych QR platieb je legislatívne garantovaný bezpoplatkový režim notifikácií. Ak podnikateľ využíva technické riešenie finančnej správy Notifikátor okamžitých platieb, banky mu do konca roka 2027 nebudú účtovať poplatok za zasielanie notifikácií o prijatých bezhotovostných platbách. Informáciu o úhrade tak dostane priamo do pokladnice okamžite a bez dodatočných prevádzkových nákladov,“ doplnil Kováč.