Finančná správa podáva podnety na zrušenie živnostenských oprávnení

Bratislava 31. októbra (TASR) - Finančná správa (FS) podáva prvé podnety na zrušenie živnostenských oprávnení, a to pri desiatich prípadoch, ktoré opakovane porušili zákon. Po troch týždňoch od spustenia akcie "Návrat" bolo zistených 41 porušení zákona u podnikateľov, čo predstavuje 52 % prípadov opakovaných kontrol. Celkovo uložila FS za tieto porušenia pokuty vo výške 24.540 eur. V troch prípadoch došlo aj k zatvoreniu prevádzok na maximálne tri dni. Vo štvrtok o tom informoval hovorca FS Daniel Súkup.



"Kontrolná akcia Návrat je zameraná na opakované kontroly podnikateľov, u ktorých už bolo v minulosti zistené neevidovanie tržby. Za prvých 18 dní tejto akcie vykonali príslušníci FS celkovo 78 opakovaných kontrol, pričom priebežné výsledky sú ešte horšie, ako boli pri akcii Horúce leto 3," uviedol Súkup.



Doplnil, že tieto výsledky sú alarmujúce, pretože o kontrolnej akcii Návrat a pripravovaných kontrolách boli podnikatelia opakovane informovaní. Cieľom tejto akcie je podľa neho zabezpečiť plnenie zákonných povinností využitím uloženia vyšších sankcií, a to zákazmi predaja na 72 hodín a podávaním podnetov na zrušenie živnostenských oprávnení pri zistení opakovaných porušení zákona. Hovorca FS spresnil, že kontrolná akcia bude pokračovať do konca novembra.



"Okrem opakovaných kontrol v rámci akcie Návrat sú vykonávané aj štandardné kontroly, aktuálne zamerané napríklad na predaj tovarov spojených so Sviatkom všetkých svätých či Pamiatkou zosnulých. Od 10. do 27. októbra bolo s týmto zameraním vykonaných 379 kontrol, pričom porušenia boli zistené v 132 prípadoch, čo predstavuje takmer 35 %. Uložené sankcie dosiahli výšku 34.170 eur," uzavrel Súkup.