Finančná správa podpísala dodatok na zabezpečenie systému eKasa

Bratislava 31. marca (TASR) - Finančná správa (FS) SR dodatkom zabezpečila predĺženie dodávateľskej podpory systému eKasa na obdobie jedného roka .

Cena za služby spojené s podporou prevádzky systému eKasa je 91.670 eur bez DPH mesačne, čo je o 10.000 eur mesačne menej, ako v predchádzajúcom období, informovala v pondelok FS.



Systém eKasa má fungovať až do spustenia informačného systému SWERP, na ktorý sa budú integrovať registračné pokladnice. Spustenie nového IS SWERP je naplánované na druhý polrok 2026.



Podpísanie dodatku podľa FS garantuje, že prevádzka systému a riešenie prípadných incidentov neohrozí evidenciu pokladničných dokladov na Slovensku a ďalšiu funkčnosť systému eKasa. Dodatok je uzatvorený na obdobie od 1. apríla 2025 do 31. marca 2026. „Tento krok je nevyhnutný na zabezpečenie hladkej prevádzky systému eKasa, ktorý je kľúčovým nástrojom v oblasti elektronickej evidencie tržieb a boja proti daňovým únikom v Slovenskej republike,“ uviedla FS.