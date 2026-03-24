< sekcia Ekonomika
Finančná správa podpísala memorandum s JTI proti nelegálnemu tabaku
Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami spôsobuje štátu významné daňové úniky.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Finančné riaditeľstvo SR podpísalo memorandum o porozumení so spoločnosťou JTI Slovak Republic, ktorá pôsobí na slovenskom tabakovom trhu. Cieľom je posilniť spoluprácu v boji proti nelegálnemu obchodu s tabakovými výrobkami, informoval v utorok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Finančná správa dlhodobo a intenzívne bojuje proti nelegálnemu tabaku, jeho pašovaniu, falšovaniu aj nezákonnej výrobe. Nové memorandum vytvára rámec pre efektívnejšiu výmenu informácií, odbornú spoluprácu, identifikáciu falšovaných výrobkov aj podporu pri odhaľovaní nelegálnych distribučných sietí,“ priblížil hovorca.
Spolupráca sa podľa neho zameria najmä na rýchlejšiu identifikáciu podozrivých zásielok, lepšie využívanie odborných poznatkov z praxe a podporu pri zisťovaní pôvodu zaistených tabakových výrobkov. Súčasťou memoranda je aj možnosť odborných školení pre zamestnancov FS či koordinácia pri informovaní verejnosti o záchytoch a likvidácii nelegálneho tovaru.
Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami spôsobuje štátu významné daňové úniky, deformuje podnikateľské prostredie a podporuje čierny trh, pripomenul Kováč. Podľa prieskumu Empty Packs Survey, ktorý si každoročne dáva vypracovať tabakový priemysel na Slovensku, bola vlani každá 13. cigareta na trhu bez slovenskej kontrolnej známky. Falzifikáty z toho tvorili takmer dve tretiny. Aj preto finančná správa aj súkromný sektor považujú boj proti tejto forme ekonomickej kriminality za prioritu.
„Podpísané memorandum zároveň potvrdzuje, že účinný boj proti nelegálnemu tabaku si vyžaduje nielen dôsledný výkon kontrolnej a represívnej činnosti, ale aj funkčnú spoluprácu verejného a súkromného sektora v medziach zákona,“ konštatoval prezident FS Jozef Kiss.
V minulom roku Kriminálny úrad finančnej správy vykonal 16 realizácií zameraných na tabak a tabakové výrobky. Odhalených bolo deväť nelegálnych výrobní cigariet, pričom škoda na spotrebnej dani dosiahla takmer 50 miliónov eur. Ide približne o štvornásobný nárast oproti predchádzajúcim rokom. Celkovo FS v roku 2025 zaistila tovar a zariadenia pochádzajúce z trestnej činnosti v celkovej hodnote viac ako 61,9 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 405 %.
„Veľmi oceňujeme tieto skvelé výsledky a tešíme sa, že intenzívnym zapojením našich vlastných analytických a vyšetrovacích zložiek, ale aj materiálnou pomocou, budeme môcť prispieť k ďalšiemu potieraniu kriminálnych aktivít,“ doplnil country manager JTI Slovak Republic Cedric Chucri.
„Finančná správa dlhodobo a intenzívne bojuje proti nelegálnemu tabaku, jeho pašovaniu, falšovaniu aj nezákonnej výrobe. Nové memorandum vytvára rámec pre efektívnejšiu výmenu informácií, odbornú spoluprácu, identifikáciu falšovaných výrobkov aj podporu pri odhaľovaní nelegálnych distribučných sietí,“ priblížil hovorca.
Spolupráca sa podľa neho zameria najmä na rýchlejšiu identifikáciu podozrivých zásielok, lepšie využívanie odborných poznatkov z praxe a podporu pri zisťovaní pôvodu zaistených tabakových výrobkov. Súčasťou memoranda je aj možnosť odborných školení pre zamestnancov FS či koordinácia pri informovaní verejnosti o záchytoch a likvidácii nelegálneho tovaru.
Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami spôsobuje štátu významné daňové úniky, deformuje podnikateľské prostredie a podporuje čierny trh, pripomenul Kováč. Podľa prieskumu Empty Packs Survey, ktorý si každoročne dáva vypracovať tabakový priemysel na Slovensku, bola vlani každá 13. cigareta na trhu bez slovenskej kontrolnej známky. Falzifikáty z toho tvorili takmer dve tretiny. Aj preto finančná správa aj súkromný sektor považujú boj proti tejto forme ekonomickej kriminality za prioritu.
„Podpísané memorandum zároveň potvrdzuje, že účinný boj proti nelegálnemu tabaku si vyžaduje nielen dôsledný výkon kontrolnej a represívnej činnosti, ale aj funkčnú spoluprácu verejného a súkromného sektora v medziach zákona,“ konštatoval prezident FS Jozef Kiss.
V minulom roku Kriminálny úrad finančnej správy vykonal 16 realizácií zameraných na tabak a tabakové výrobky. Odhalených bolo deväť nelegálnych výrobní cigariet, pričom škoda na spotrebnej dani dosiahla takmer 50 miliónov eur. Ide približne o štvornásobný nárast oproti predchádzajúcim rokom. Celkovo FS v roku 2025 zaistila tovar a zariadenia pochádzajúce z trestnej činnosti v celkovej hodnote viac ako 61,9 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 405 %.
„Veľmi oceňujeme tieto skvelé výsledky a tešíme sa, že intenzívnym zapojením našich vlastných analytických a vyšetrovacích zložiek, ale aj materiálnou pomocou, budeme môcť prispieť k ďalšiemu potieraniu kriminálnych aktivít,“ doplnil country manager JTI Slovak Republic Cedric Chucri.