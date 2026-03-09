< sekcia Ekonomika
Finančná správa posilňuje spoluprácu s Európskou prokuratúrou
Tá má zefektívniť boj proti podvodom a iným trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie (EÚ).
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Finančná správa (FS) Slovenskej republiky podpísala pracovnú dohodu o spolupráci s Úradom Európskej prokuratúry (EPPO), ktorá má zefektívniť boj proti podvodom a iným trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie (EÚ). Informoval o tom Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR.
Spresnil, že za finančnú správu dokument podpísal viceprezident finančnej správy Bruno Patúš, za EPPO hlavná európska prokurátorka Laura Codruta Kövesi. Slovensko sa tak stalo 15. krajinou, ktorá má s EPPO podpísanú takúto dohodu.
Dohoda podľa hovorcu vytvára rámec pre užšiu spoluprácu medzi oboma inštitúciami najmä v oblasti výmeny informácií, koordinácie postupov pri vyšetrovaní a identifikácie nových trendov v oblasti finančnej kriminality. Zároveň zavádza kontaktné body pre rýchlu komunikáciu a efektívnejšie oznamovanie podozrení na trestnú činnosť patriacu do pôsobnosti Európskej prokuratúry.
Hovorca priblížil, že finančná správa bude EPPO bezodkladne informovať o podozreniach z trestných činov, ktoré môžu poškodzovať finančné záujmy EÚ. Európska prokuratúra bude zároveň finančnú správu informovať o začatí alebo nezačatí vyšetrovania v týchto prípadoch.
Spolupráca sa bude podľa Kováča týkať aj výmeny strategických informácií o nových formách finančnej kriminality a spoločných odborných aktivít zameraných na zvyšovanie odborných kapacít.
Dodal, že EPPO v súčasnosti podľa výročnej správy za rok 2025 vyšetruje na Slovensku deväť aktívnych prípadov v oblasti príjmových podvodov (DPH a clo) s celkovou kumulatívnou škodou 455,53 milióna eur. V roku 2024 bolo takýchto prípadov sedem. V rámci EÚ vyšetruje EPPO 981 prípadov možných daňových a colných podvodov s celkovou možnou škodou 45 miliárd eur. Podiel Slovenska na celkovom objeme daňových podvodov sa tak znížil z asi 3 % v roku 2024 na približne jedno percento v roku 2025.
Spresnil, že za finančnú správu dokument podpísal viceprezident finančnej správy Bruno Patúš, za EPPO hlavná európska prokurátorka Laura Codruta Kövesi. Slovensko sa tak stalo 15. krajinou, ktorá má s EPPO podpísanú takúto dohodu.
Dohoda podľa hovorcu vytvára rámec pre užšiu spoluprácu medzi oboma inštitúciami najmä v oblasti výmeny informácií, koordinácie postupov pri vyšetrovaní a identifikácie nových trendov v oblasti finančnej kriminality. Zároveň zavádza kontaktné body pre rýchlu komunikáciu a efektívnejšie oznamovanie podozrení na trestnú činnosť patriacu do pôsobnosti Európskej prokuratúry.
Hovorca priblížil, že finančná správa bude EPPO bezodkladne informovať o podozreniach z trestných činov, ktoré môžu poškodzovať finančné záujmy EÚ. Európska prokuratúra bude zároveň finančnú správu informovať o začatí alebo nezačatí vyšetrovania v týchto prípadoch.
Spolupráca sa bude podľa Kováča týkať aj výmeny strategických informácií o nových formách finančnej kriminality a spoločných odborných aktivít zameraných na zvyšovanie odborných kapacít.
Dodal, že EPPO v súčasnosti podľa výročnej správy za rok 2025 vyšetruje na Slovensku deväť aktívnych prípadov v oblasti príjmových podvodov (DPH a clo) s celkovou kumulatívnou škodou 455,53 milióna eur. V roku 2024 bolo takýchto prípadov sedem. V rámci EÚ vyšetruje EPPO 981 prípadov možných daňových a colných podvodov s celkovou možnou škodou 45 miliárd eur. Podiel Slovenska na celkovom objeme daňových podvodov sa tak znížil z asi 3 % v roku 2024 na približne jedno percento v roku 2025.