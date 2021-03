Finančná správa predĺžila úradné hodiny v call centre

Bratislava 23. marca (TASR) – Na podanie daňových priznaní k dani z príjmov za uplynulý rok a k dani z motorových vozidiel zostáva už iba niekoľko dní. Finančná správa (FS) SR preto predĺži od stredy (24. 4.) až do konca marca prevádzkové hodiny call centra.



"Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť daňovníkom čo najširšiu podporu pri plnení svojich povinností. Tento rok po prvýkrát totiž okrem daňových priznaní k dani z príjmu podávajú klienti finančnej správy aj daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, pri ktorej sa lehota posunula do konca marca tohto roka," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.



V stredu (24. 3.), v piatok (26. 3.) a v pondelok (29. 3.) bude call centrum klientom k dispozícii od 8.00 do 19.00 h, v sobotu (27. 3.) a v nedeľu (28. 3.) od 10.00 do 18.00 h. Vo štvrtok (25. 3.), v utorok (30. 3.) a v stredu (31. 3.) môžu klienti konzultovať s pracovníkmi call centra od 8.00 h až do polnoci.



Doteraz finančná správa zaevidovala takmer 400.000 podaných daňových priznaní z predpokladaného celkového počtu 1,2 milióna. Daňovníci buď finančnej správe oznamujú predĺženie lehoty alebo si podľa Rybanskej už tradične svoju povinnosť podať daňové priznanie nechávajú na poslednú chvíľu.