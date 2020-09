Finančná správa predlžuje úradné hodiny pre daňové povinnosti

Bratislava 23. septembra (TASR) - Finančná správa (FS) SR pre súbeh viacerých daňových povinností s termínom ku koncu septembra predlžuje úradné hodiny svojho call centra. V piatok (25. 9.) bude call centrum k dispozícii do 19.00 h, pričom informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora a informácie k dani z pridanej hodnoty (DPH) budú dostupné až do 24.00 h. Informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora budú až do polnoci dostupné aj v stredu 30. septembra, informovala FS.



"Na konci septembra sa už pravidelne zbieha viacero dôležitých termínov. 25. september je hraničný termín pre mesačné podávanie daňových priznaní k DPH. 30. september je zase posledným dňom, keď treba požiadať o vratku dane zo zahraničia – iných členských štátov EÚ, tzv. VREF," pripomenula hovorkyňa FS Ivana Skokanová. Platitelia DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v Slovenskej republike a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu prípadne doviezli tovary do členských štátov na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie tejto dane. Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy.



Platiteľ môže podať jednu žiadosť - takzvanú globálnu žiadosť, do ktorej zahrnie všetky nákupy tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch, z ktorých si chce uplatniť vrátenie dane alebo môže podať samostatné žiadosti do jednotlivých členských štátov. Je na rozhodnutí platiteľa dane, ktorú alternatívu si zvolí. Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať údaje z každej jednotlivej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada vrátenie dane.



Tento rok sa zmena týka odložených daňových priznaní k dani z príjmov. "Pre legislatívne zmeny ovplyvnené pandémiou nie je tento rok 30. september termínom na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov," upozornila Skokanová.