Finančná správa predstavila nový index daňovej spoľahlivosti

Bratislava 20. mája (TASR) – Finančná správa (FS) SR v piatok predstavila nové pravidlá hodnotenia daňovej spoľahlivosti firiem a ostatných daňových subjektov. Sledovať sa budú ekonomické ukazovatele firiem a 15 kritérií možných porušení platnej legislatívy, od včasného podávania výkazov a daňových priznaní cez daňové nedoplatky až po dodržiavanie zákona o účtovníctve. Zmyslom a cieľom je motivácia daňových subjektov, aby si plnili daňové povinnosti, uviedol prezident FS Jiří Žežulka.



"Index daňovej spoľahlivosti slúži ako známka správania sa daňového subjektu voči finančnej správe," povedal Žežulka. Index je však podľa neho zároveň určený aj pre všetkých statných podnikateľov, aby si mohli spoľahlivosť obchodného partnera overiť. Index bude verejný.



Finančná správa sa ale podľa Žežulku nechystá regulovať obchodovanie s firmami s nízkym indexom daňovej spoľahlivosti. "Pokiaľ sa niekto rozhodne obchodovať s nespoľahlivou firmou, ja v tom nevidím žiadny problém," povedal Žežulka. Informácia, že ide o obchod s nespoľahlivým subjektom, je podľa neho dôležitá, aby si podnikatelia napríklad mohli vopred zabezpečiť svoje pohľadávky. Index by sa podľa šéfa FS mal premietnuť aj do spôsobu výberu firiem do daňových kontrol, no dodal, že to nebude hlavné kritérium.



Generálna riaditeľka sekcie daňovej Iveta Grossová spresnila, že vysoko spoľahlivým a spoľahlivým firmám bude FS poskytovať kratšie alebo napríklad dlhšie lehoty na jednotlivé úkony, podľa toho, ktorý variant bude pre tieto firmy výhodnejší. Pre vysoko spoľahlivé daňové subjekty bude benefitom napríklad aj zníženie poplatkov za záväzné stanoviská z 1000 eur na polovicu alebo vyhovenie žiadosti o odklad platenia alebo zaplatenie dane v splátkach bez vydokladovania finančnej situácie.