Finančná správa: Prevádzku e-kasy ešte na rok zabezpečí firma Allexis

Bratislava 23. marca (TASR) - Podporu prevádzky systému e-kasa pre finančnú správu ešte na jeden rok zabezpečí spoločnosť Allexis. Dôvodom sú pokračujúce rokovania o vyrovnaní majetkových práv k tomuto systému, ako aj potreba neohroziť boj s daňovými únikmi či opäť nezaťažovať podnikateľov, ktorí do nákupu pokladní už investovali svoje finančné prostriedky. Vo štvrtok o tom na pracovnom stretnutí informoval prezident Finančnej správy (FS) Jiří Žežulka spolu s viceprezidentom FS Lukášom Sojkom.



"Zmluva na podporu systému e-kasa končí k 31. marcu 2023 a na základe zmluvy bude prevádzkovať túto službu firma Allexis do 31. marca 2024," informoval Žežulka. Dodatok bude štát stáť 1,2 milióna eur ročne. Ešte na jeden rok tak bude zabezpečená podpora prevádzky a potrebné licencie, aby systém mohol naďalej fungovať.



Majetkové práva k systému e-kasa v súčasnosti nepatria štátu, preto FS chce všetky majetkové práva od spoločnosti Allexis získať. Prezident FS dodal, že je to potrebné z dôvodu ďalšieho rozvoja, podpory a transparentnosti tohto systému.



Ak by sa finančná správa s Allexis nedohodla, FS má plán vybudovať nový systém, ktorý bude transparentne vysúťažený. Zároveň by majetkové práva patrili štátu, pričom by podnikateľom nevznikli dodatočné náklady pre zmenu dodávateľa. "Podnikatelia nesmú poniesť náklady z dôvodu zmeny dodávateľa," dodal Žežulka. Je však možné, že by súťaž vyhrala opäť spoločnosť Allexis. "V každom prípade to už bude na základe transparentnej a otvorenej súťaže," poznamenal Žežulka.



Systém e-kasa patrí k dôležitým nástrojom v oblasti kontrol a výberu daní. Vďaka nemu má prehľad o evidencii tržieb podnikateľmi, čo umožňuje efektívnejšie bojovať s daňovými únikmi. Prípadné zrušenie povinnosti evidovať tržby by sa tak podpísalo pod zníženie daňovej disciplíny na Slovensku. Podľa FS za všetky informačné systémy štát do súčasnej doby zaplatil zhruba 69 miliónov eur.