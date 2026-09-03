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Finančná správa: Pri e-fakturácii sú dostupné aj bezplatné riešenia
Najmenšie subjekty budú môcť využiť aj bezplatné riešenia a pri stredných firmách sa náklady budú pohybovať len v desiatkach eur mesačne.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Elektronická fakturácia nemusí byť podľa finančnej správy (FS) drahá ani zložitá. Najmenšie subjekty budú môcť využiť aj bezplatné riešenia a pri stredných firmách sa náklady budú pohybovať len v desiatkach eur mesačne. Vo štvrtok to uviedol hovorca FS Daniel Kováč.
„Hoci eFaktúra bude štruktúrovaným elektronickým dokladom, používateľ si ju bude vedieť zobraziť podobne ako dnes. Rozdiel bude v tom, že údaje z nej bude možné automatizovane spracovať priamo v systémoch. Odborné analýzy ukazujú, že elektronická fakturácia môže zrýchliť spracovanie dokladov približne o 50 až 70 %, znížiť náklady na ich administratívu o 60 až 80 % a zvýšiť celkovú efektivitu vedenia účtovníctva o 20 až 40 %,“ priblížil Kováč.
Pri výbere riešenia FS podnikateľom odporúča zhodnotiť si svoje podnikanie. „Podnikateľ by si mal čo najskôr určiť, koľko faktúr mesačne vystavuje a prijíma, či už používa účtovný, alebo fakturačný softvér, a akú úlohu má v procese jeho účtovník. Na základe toho bude vedieť ľahko porovnávať a vybrať si konkrétne riešenia,“ vysvetlil Stanislav Pavlovič, generálny riaditeľ sekcie IT FS.
Drobný živnostník, ktorý mesačne pracuje len s niekoľkými faktúrami, spravidla nepotrebuje komplexný účtovný softvér. Postačovať mu môže jednoduchá online aplikácia, pričom na trhu sú dostupné aj bezplatné riešenia. „Pri výbere sa oplatí preveriť, či konkrétny bezplatný balík ponúka aj doplnkové služby - napríklad automatické ukladanie dokladov, náhľad a archiváciu faktúr alebo možnosť prístupu pre účtovníka,“ odporúča Juraj Vojtek, riaditeľ odboru špecializovanej digitalizácie sekcie informatiky Finančného riaditeľstva SR.
Pre väčšieho živnostníka, ktorý pracuje s asi 30 dokladmi mesačne a účtovníctvo mu spracúva externý účtovník, je podľa Vojteka výhodné nastaviť proces tak, aby doklady nebolo potrebné manuálne preposielať cez email alebo opakovane exportovať. Riešenie by si ideálne mal vybrať samotný podnikateľ, aby mu zostalo aj pri prípadnej zmene účtovníka.
Iné nároky na systém môže mať spoločnosť s ručením obmedzeným s internou účtovníčkou a fakturačným alebo účtovným softvérom, za ktorý firma platí mesačný paušál. „Väčšie firmy by mali zohľadniť funkčnosť riešenia, technologickú úroveň, možnosti integrácie aj cenu. Ak využívajú vlastný informačný alebo účtovný systém, podstatná je možnosť jeho prepojenia s digitálnym poštárom prostredníctvom API, ako aj schopnosť riešenia prispôsobiť sa ďalšiemu rastu a meniacim sa potrebám firmy,“ vysvetlil Vojtek.
„Hoci eFaktúra bude štruktúrovaným elektronickým dokladom, používateľ si ju bude vedieť zobraziť podobne ako dnes. Rozdiel bude v tom, že údaje z nej bude možné automatizovane spracovať priamo v systémoch. Odborné analýzy ukazujú, že elektronická fakturácia môže zrýchliť spracovanie dokladov približne o 50 až 70 %, znížiť náklady na ich administratívu o 60 až 80 % a zvýšiť celkovú efektivitu vedenia účtovníctva o 20 až 40 %,“ priblížil Kováč.
Pri výbere riešenia FS podnikateľom odporúča zhodnotiť si svoje podnikanie. „Podnikateľ by si mal čo najskôr určiť, koľko faktúr mesačne vystavuje a prijíma, či už používa účtovný, alebo fakturačný softvér, a akú úlohu má v procese jeho účtovník. Na základe toho bude vedieť ľahko porovnávať a vybrať si konkrétne riešenia,“ vysvetlil Stanislav Pavlovič, generálny riaditeľ sekcie IT FS.
Drobný živnostník, ktorý mesačne pracuje len s niekoľkými faktúrami, spravidla nepotrebuje komplexný účtovný softvér. Postačovať mu môže jednoduchá online aplikácia, pričom na trhu sú dostupné aj bezplatné riešenia. „Pri výbere sa oplatí preveriť, či konkrétny bezplatný balík ponúka aj doplnkové služby - napríklad automatické ukladanie dokladov, náhľad a archiváciu faktúr alebo možnosť prístupu pre účtovníka,“ odporúča Juraj Vojtek, riaditeľ odboru špecializovanej digitalizácie sekcie informatiky Finančného riaditeľstva SR.
Pre väčšieho živnostníka, ktorý pracuje s asi 30 dokladmi mesačne a účtovníctvo mu spracúva externý účtovník, je podľa Vojteka výhodné nastaviť proces tak, aby doklady nebolo potrebné manuálne preposielať cez email alebo opakovane exportovať. Riešenie by si ideálne mal vybrať samotný podnikateľ, aby mu zostalo aj pri prípadnej zmene účtovníka.
Iné nároky na systém môže mať spoločnosť s ručením obmedzeným s internou účtovníčkou a fakturačným alebo účtovným softvérom, za ktorý firma platí mesačný paušál. „Väčšie firmy by mali zohľadniť funkčnosť riešenia, technologickú úroveň, možnosti integrácie aj cenu. Ak využívajú vlastný informačný alebo účtovný systém, podstatná je možnosť jeho prepojenia s digitálnym poštárom prostredníctvom API, ako aj schopnosť riešenia prispôsobiť sa ďalšiemu rastu a meniacim sa potrebám firmy,“ vysvetlil Vojtek.