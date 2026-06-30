< sekcia Ekonomika
Finančná správa: Pribudlo 16 mil. evidovaných pokladničných dokladov
Za päť mesiacov roku vykonala finančná správa 10.098 kontrol na dodržiavanie zákona o evidencii tržieb. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o nárast o 16,24 %, v porovnaní s rokom 2024 o 294 %.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Za prvých päť mesiacov tohto roku bolo v registračných pokladniach zaevidovaných o 16 miliónov viac pokladničných dokladov ako v rovnakom období minulého roka. Medziročný nárast predstavuje 2,06 %. Tržby v medziročnom porovnaní stúpli o viac ako 700 miliónov eur, čo je viac o 4,79 %. Ako v utorok informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč, pozitívny vývoj evidujú najmä v rizikových sektoroch, na ktoré dlhodobo smeruje preventívne, edukačné aj kontrolné aktivity.
„Vyšší počet zaevidovaných pokladničných dokladov je jedným z ukazovateľov lepšieho plnenia povinností pri evidencii tržieb. Výsledky potvrdzujú, že kombinácia preventívnych opatrení, intenzívnejších kontrol aj opakovaných kontrol v prevádzkach, ktoré v minulosti tržby neevidovali, prináša výsledky,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Za päť mesiacov roku vykonala finančná správa 10.098 kontrol na dodržiavanie zákona o evidencii tržieb. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o nárast o 16,24 %, v porovnaní s rokom 2024 o 294 %. Porušenie povinností kontrolóri zistili v 2101 prípadoch, najčastejšie z dôvodu nezaevidovania tržby v registračnej pokladnici. Uložené sankcie presiahli 1,5 milióna eur, v deviatich prípadoch uložili zákaz činnosti a v jednom prípade podali návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.
Najvýraznejší medziročný rast počtu zaevidovaných pokladničných dokladov zaznamenali fitnescentrá (o 22,54 %), taxislužby (o 21,84 %), kadernícke a kozmetické služby (o 17,50 %), služby týkajúce sa telesnej pohody (o 15,01 %), donáška jedál (o 14,50 %) a jedálne (o 11,91 %).
Vyšší počet evidovaných dokladov sa premietol aj do rastu priznaných tržieb. „Tržby v medziročnom porovnaní stúpli o 703,9 miliónov eur, čo predstavuje nárast 4,79 %. V rizikových sektoroch tržby vzrástli o takmer 419 miliónov eur a v najrizikovejších sektoroch o takmer 160 miliónov eur,“ vymenoval Kováč.
Najvýraznejší medziročný nárast tržieb zaznamenali spomínané služby - fitnescentrá o 27,25 %, kadernícke a kozmetické služby o 20,39 %, služby telesnej pohody o 18,64 %, jedálne o 17,87 %, donáška jedál o 13,56 % a taxislužby o 15,25 %.
„Pozitívny efekt prináša aj preventívna akcia finančnej správy zameraná na zdravotnícke zariadenia, ktorá prebieha od mája. Už za samotný máj eviduje finančná správa medziročný nárast počtu pokladničných dokladov o 12,9 % pri špecializovaných ambulanciách, o 10,75 % pri zubných ambulanciách a o 10,36 % pri ambulanciách všeobecných lekárov,“ priblížil Kováč
Významné výsledky podľa neho prinášajú aj forenzné analýzy pokladničných zariadení. V tomto roku vykonala finančná správa sedem technických expertíz, ktoré odhalili nepriznané tržby v hodnote viac ako 3,1 milióna eur.
„Vyšší počet zaevidovaných pokladničných dokladov je jedným z ukazovateľov lepšieho plnenia povinností pri evidencii tržieb. Výsledky potvrdzujú, že kombinácia preventívnych opatrení, intenzívnejších kontrol aj opakovaných kontrol v prevádzkach, ktoré v minulosti tržby neevidovali, prináša výsledky,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Za päť mesiacov roku vykonala finančná správa 10.098 kontrol na dodržiavanie zákona o evidencii tržieb. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o nárast o 16,24 %, v porovnaní s rokom 2024 o 294 %. Porušenie povinností kontrolóri zistili v 2101 prípadoch, najčastejšie z dôvodu nezaevidovania tržby v registračnej pokladnici. Uložené sankcie presiahli 1,5 milióna eur, v deviatich prípadoch uložili zákaz činnosti a v jednom prípade podali návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.
Najvýraznejší medziročný rast počtu zaevidovaných pokladničných dokladov zaznamenali fitnescentrá (o 22,54 %), taxislužby (o 21,84 %), kadernícke a kozmetické služby (o 17,50 %), služby týkajúce sa telesnej pohody (o 15,01 %), donáška jedál (o 14,50 %) a jedálne (o 11,91 %).
Vyšší počet evidovaných dokladov sa premietol aj do rastu priznaných tržieb. „Tržby v medziročnom porovnaní stúpli o 703,9 miliónov eur, čo predstavuje nárast 4,79 %. V rizikových sektoroch tržby vzrástli o takmer 419 miliónov eur a v najrizikovejších sektoroch o takmer 160 miliónov eur,“ vymenoval Kováč.
Najvýraznejší medziročný nárast tržieb zaznamenali spomínané služby - fitnescentrá o 27,25 %, kadernícke a kozmetické služby o 20,39 %, služby telesnej pohody o 18,64 %, jedálne o 17,87 %, donáška jedál o 13,56 % a taxislužby o 15,25 %.
„Pozitívny efekt prináša aj preventívna akcia finančnej správy zameraná na zdravotnícke zariadenia, ktorá prebieha od mája. Už za samotný máj eviduje finančná správa medziročný nárast počtu pokladničných dokladov o 12,9 % pri špecializovaných ambulanciách, o 10,75 % pri zubných ambulanciách a o 10,36 % pri ambulanciách všeobecných lekárov,“ priblížil Kováč
Významné výsledky podľa neho prinášajú aj forenzné analýzy pokladničných zariadení. V tomto roku vykonala finančná správa sedem technických expertíz, ktoré odhalili nepriznané tržby v hodnote viac ako 3,1 milióna eur.