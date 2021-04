Finančná správa prijala 682.225 daňových priznaní

Bratislava 1. apríla (TASR) - Viac ako 682.000 daňovníkov si splnilo svoju zákonnú povinnosť a podalo v termíne do 31. marca daňové priznanie k dani z príjmu za minulý rok. Možnosť posunúť si lehotu na splnenie tejto povinnosti využilo 277.280 daňovníkov. Vo štvrtok o tom informovala Finančná správa (FS) SR, ktorá zaznamenala aj ďalšie zvýšenie elektronického podávania daňových priznaní.



"Celkovo daňové priznanie v termíne podalo 682.225 daňovníkov, z toho 54 % tak urobilo elektronickým spôsobom, čo predstavuje 440.385 podaných daňových priznaní. Zaznamenali sme tak ďalšie zvýšenie elektronického podávania daňových priznaní," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania mohli v tomto roku daňovníci oznámiť aj emailom. Túto možnosť využilo do stanovenej lehoty približne viac ako 17.000 daňovníkov.



Nápor zaznamenala FS na svojom call centre. V posledný týždeň konzultanti vybavili denne niekoľko stoviek telefonických a emailových dopytov klientov. Daňové subjekty sa najčastejšie pýtali práve na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a spôsob, akým ju môžu oznámiť, ďalšia skupina dopytov bola na zdaňovanie príspevkov v rámci projektu Prvá pomoc. Klienti FS sa zaujímali tiež o to, kedy daňovníkom vzniká povinnosť priznať príjem z predaja či prenájmu nehnuteľnosti, pýtali sa aj na spôsob zdaňovania príjmov dosiahnutých zo zahraničia, ale aj na nezdaniteľné časti základu dane.