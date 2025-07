Finančná správa prijala najvyšší počet podaných daňových priznaní

Bratislava 24. júla (TASR) - Finančná správa (FS) prijala tento rok celkovo 1,332 milióna riadnych daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2024, čo predstavuje nárast o viac ako 21.000 v porovnaní s minulým rokom. Najvyšší nárast, o 9720 podaných daňových priznaní, bol pri právnických osobách (DPPO). Spolu bolo podaných viac ako 324.000 riadnych DPPO, informovala vo štvrtok FS.



„Zaznamenaný najvyšší počet daňových priznaní svedčí o rastúcej dôvere verejnosti v elektronické služby finančnej správy a o zodpovednom prístupe daňovníkov k svojim povinnostiam, je to aj výsledkom práce na modernizácii našich systémov a zjednodušení procesov,“ skonštatoval prezident finančnej správy Jozef Kiss.



Okrem rastu podaných DPPO zaznamenali mierny nárast aj počty podaných daňových priznaní fyzických osôb typu A. Tých bolo podaných o 4777 viac a ich celkový počet tak dosiahol viac ako 454.000 priznaní. FS ďalej priblížila, že tak ako každý rok, najviac daňových priznaní podali fyzické osoby prostredníctvom formulára typu B. V tomto prípade je to spolu takmer 553.000 priznaní, pričom ide o nárast o viac ako 7000.



Do 30. septembra 2025 očakáva finančná správa ďalších skoro 17.000 daňových priznaní od osôb s predĺženou lehotou z dôvodu príjmov zo zdrojov v zahraničí.



Z podaných daňových priznaní k dani z príjmov vyplýva aj počet žiadostí o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu. Celkový objem uplatnených daňových preplatkov a daňových bonusov predstavuje v tomto roku sumu takmer 895 miliónov eur, čo je o vyše 78 miliónov eur viac ako suma vyplatených preplatkov a daňových bonusov v minulom roku.



FS na záver uviedla, že s ohľadom na narastajúci počet podaných daňových priznaní pokračuje v modernizácii svojich IT systémov, vďaka čomu sa proces spracovania daňových priznaní zjednodušuje a zrýchľuje. Vďaka úprave spôsobu skenovania sa oproti minulému roku podarilo skrátiť proces spracovania až o polovicu, doplnila finančná správa.