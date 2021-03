Finančná správa prijala vyše 633.000 daňových priznaní

Bratislava 31. marca (TASR) – K poslednému dňu na podanie daňového priznania k dani z príjmov si túto povinnosť splnilo 633.951 daňovníkov. Viac ako polovica z nich na podanie daňového priznania využila elektronický spôsob. Klienti pritom využívajú aj možnosť oznámiť odklad okrem štandardného postupu aj zjednodušenou formou, a to emailom. V stredu o tom informovala hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Martina Rybanská.



Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok, ako aj daňového priznania k dani z motorových vozidiel v stredu vyprší. "V stredu sú dostupnejšie pre klientov nielen call centrum finančnej správy, ale aj daňové úrady. Na podateľniach sú predĺžené úradné hodiny do 18.00 h," pripomenula Rybanská.



Daňovníci môžu využiť aj tzv. "drive in" a na najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke na Ševčenkovej ulici môžu podať daňové priznanie priamo z auta. V prípade nejasností pri podávaní daňového priznania sa môžu klienti obrátiť aj na call centrum finančnej správy, kde sú daňoví konzultanti v stredu k dispozícii až do polnoci.



Ak daňovník nestihne alebo nemôže podať daňové priznanie pre pandémiu nového koronavírusu, oznámi finančnej správe predĺženie lehoty. Zatiaľ tak štandardnou formou urobilo 213.490 daňovníkov. Tento rok môžu daňovníci oznámiť predĺženie lehoty aj zjednodušeným spôsobom, a to zaslaním oznámenia na podnety@financnasprava.sk. Presný počet oznámení zaslaných týmto spôsobom bude známy po polnoci, keď sa skončí lehota na ich doručenie.