Finančná správa prináša platenie na vybraných dokumentoch cez QR kód

Bratislava 27. mája (TASR) - Finančná správa (FS) postupne zavádza predvypĺňanie platobných informácií vo vybraných dokumentoch prostredníctvom QR kódov. Klientom sa tak výrazne zjednoduší plnenie záväzkov voči daniarom a zároveň sa zníži chybovosť pri vypĺňaní platobných príkazov, informoval v pondelok vedúci komunikačného oddelenia FS Radoslav Kozák.



Pripomenul, že finančná správa v roku 2023 zaviedla zmeny umožňujúce platby kartou. Ide jednak o platenie daní a cla z portálu FS prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice, ako aj platenie za služby podliehajúce správnemu poplatku prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.



Od júna tohto roka finančná správa pripravuje ďalšiu novinku. "Ide o doplnenie QR kódu s platobnými informáciami do dokumentov vydaných pri správe daní. Vďaka naskenovaniu QR kódu bankovou aplikáciou a predvyplneniu platobných inštrukcií - sumy na úhradu, čísla účtu a variabilného symbolu - je možné úhradu realizovať jednoducho iba niekoľkými úkonmi a klient sa tak vyhne možnému chybnému prepisu údajov," priblížil Kozák.



Tieto zmeny bude finančná správa zavádzať postupne. V prvej etape od 1. júna budú QR kódy doplnené do daňovej exekučnej výzvy, dražobnej vyhlášky, rozhodnutí o uložení predbežných opatrení a rozhodnutí z daňovej kontroly. Od 1. júla sa QR kód s platobnými informáciami doplní do rozhodnutí o zriadení záložného práva, daňových exekučných príkazov, rozhodnutí o uložení pokuty a o vyrubení úroku z omeškania.



"Platba QR kódom je moderná a rýchla, stačí naskenovať QR kód mobilným telefónom a potvrdiť platbu. Aj touto cestou však chceme pripomenúť klientom, že z dôvodu ochrany pred podvodným konaním je potrebná kontrola predvyplnených údajov na platobnom príkaze. Platba má byť vždy realizovaná na účet Štátnej pokladnice, kde je kód banky 8180," doplnil Kozák. Upozornil tiež, že finančná správa neposiela výzvy na úhradu záväzkov e-mailom, s klientami komunikuje predovšetkým prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a Slovenskej pošty.