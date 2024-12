Finančná správa pripomína konsolidačné opatrenia od budúceho roka

Bratislava 10. decembra (TASR) - Finančná správa (FS) pripomína verejnosti balíček schválených konsolidačných opatrení, ktoré na Slovensku začnú platiť od budúceho roka. Nové zákony upravujú viacero oblastí a dotknú sa aj daní, uviedla v utorok FS, ktorá považuje zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty za jednu z najvýznamnejších noviel.



"Zmeny čaká aj daň z príjmu fyzických osôb aj právnických osôb. Pri právnických osobách dávame do pozornosti najmä ustanovenia, ktoré hovoria o zvýšení hranice zdaniteľných príjmov, ktorá je rozhodujúca pre uplatnenie zníženej sadzby dane vo výške 10 %, a to zo 60.000 eur na 100.000 eur, zníženie sadzby dane z 15 % na 10 % zo základu dane u daňovníkov, ktorých zdaniteľné príjmy nepresiahnu 100.000 eur za zdaňovacie obdobie, a zavedenie novej sadzby dane vo výške 24 % v prípade zdaniteľných príjmov vo výške presahujúcej päť miliónov eur," priblížili predstavitelia finančnej správy.



Zároveň upozornili na úpravu podmienok pre uplatňovanie daňového bonusu na vyživované dieťa a úpravu rodičovského dôchodku. Významnou zmenou by mala byť aj nová daň z finančných transakcií, ktorá sa začne vyberať od apríla 2025.



"Zmenou prešli aj zákony o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií," na záver pripomenula FS.