Finančná správa pripraví správu o colnej technike do konca februára

Bratislava 31. januára (TASR) - Finančná správa pripraví správu o stave a využívaní špeciálnej colnej techniky na východnej slovenskej a zároveň schengenskej hranici do konca februára. Uviedol to v stredu na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet Jozef Kiss, prezident finančnej správy, v reakcii na parlamentným výborom prerokúvanú správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o špeciálnej technike v podmienkach finančnej správy.



"Priebežnú správu vieme určite predložiť v priebehu mesiaca, teda o mesiac, na konci februára vieme prísť s nejakými ďalšími opatreniami, ktoré sme pripravili v súvislosti so správou NKÚ," priblížil Kiss. Navrhol zároveň výboru, aby finančná správa následne priebežne informovala o stave špeciálnej techniky vzhľadom na to, ako sa situácia na východnej hranici bude vyvíjať.



Kontrolóri NKÚ podľa slov predsedu kontrolného úradu Ľubomíra Andrassyho okrem iného zistili, že najmä v posledných troch rokoch sa na východnej hranici výrazne znížili počty špeciálnej techniky, ktorou sa monitoruje tovar prevážaný kamiónmi alebo vlakmi. "V rámci tejto kontroly sme vykonali aj kontrolu na mieste. Stav, ktorý sme mali najmä v Maťovciach, je katastrofálny. Kontrola železničných vagónov, ktorými sa prevážala ruda, bola vykonávaná za použitia teleskopických palíc," opísal stav Andrassy.



"Pri tom stave, aký na Ukrajine je, hrozí nebezpečenstvo prevozu či už zbraní, nebezpečného alebo rádioaktívneho materiálu, ale aj cigariet alebo alkoholu. Tento stav je absolútne neželateľný," podčiarkol predseda NKÚ.



Finančný výbor NR SR sa na svojom rokovaní zaoberal aj vládnou novelou zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, novelou zákona o cenách či limitmi verejných výdavkov na roky 2024 až 2027. Výbor taktiež rokoval o správe NKÚ o vyrubovaní a výbere dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností, ako aj o správe NKÚ o poplatku za rozvoj v samospráve.