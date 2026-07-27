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Finančná správa: QR platby môžu obchodníkom ušetriť desaťtisíce eur
Menšia prevádzka, ktorá prijme mesačne 100 platieb s priemernou hodnotou 20 eur, by napríklad mohla ušetriť na poplatkoch za terminál a transakciách ročne okolo 500 eur.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Za necelé tri mesiace od spustenia služby platieb pomocou QR kódu zákazníci uskutočnili viac ako 224.000 transakcií v celkovej hodnote viac ako deväť miliónov eur. Pre menších obchodníkov môžu znamenať úsporu stoviek eur, pri hoteloch a veľkých prevádzkach s vysokým objemom bezhotovostných tržieb môže ísť o tisíce až desaťtisíce eur ročne, upozornila v pondelok Finančná správa (FS) SR.
„QR platby nie sú iba ďalšou technologickou novinkou. Kým menšej prevádzke môžu ušetriť stovky eur ročne, pri hoteli alebo veľkom obchode s vysokým objemom bezhotovostných tržieb môže ísť o tisíce až desaťtisíce eur. Výška úspory vždy závisí od obratu, podielu platieb presunutých na QR kódy a od zmluvných podmienok poskytovateľa terminálu,“ uviedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Menšia prevádzka, ktorá prijme mesačne 100 platieb s priemernou hodnotou 20 eur, by napríklad mohla ušetriť na poplatkoch za terminál a transakciách ročne okolo 500 eur. Hotel alebo penzión so 40 až 50 izbami prijme ročne bezhotovostné platby v objeme 1,2 milióna eur. Ak sa 70 % presunie na QR platby, môže úspora dosiahnuť od 8000 až po 16.380 eur ročne podľa zmluvných podmienok s poskytovateľom POS terminálu.
Najvyššiu úsporu môžu dosiahnuť podnikatelia, ktorí doteraz platobný terminál nemali a vďaka QR platbám ho nemusia obstarávať, prípadne tí, ktorí sa rozhodnú terminál úplne nahradiť. Obchodník si však môže POS terminál ponechať a QR platby ponúkať ako doplnkovú možnosť. V takom prípade rozšíri zákazníkom výber spôsobu úhrady a zároveň môže znížiť objem spoplatnených kartových transakcií.
„QR platby nie sú iba ďalšou technologickou novinkou. Kým menšej prevádzke môžu ušetriť stovky eur ročne, pri hoteli alebo veľkom obchode s vysokým objemom bezhotovostných tržieb môže ísť o tisíce až desaťtisíce eur. Výška úspory vždy závisí od obratu, podielu platieb presunutých na QR kódy a od zmluvných podmienok poskytovateľa terminálu,“ uviedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Menšia prevádzka, ktorá prijme mesačne 100 platieb s priemernou hodnotou 20 eur, by napríklad mohla ušetriť na poplatkoch za terminál a transakciách ročne okolo 500 eur. Hotel alebo penzión so 40 až 50 izbami prijme ročne bezhotovostné platby v objeme 1,2 milióna eur. Ak sa 70 % presunie na QR platby, môže úspora dosiahnuť od 8000 až po 16.380 eur ročne podľa zmluvných podmienok s poskytovateľom POS terminálu.
Najvyššiu úsporu môžu dosiahnuť podnikatelia, ktorí doteraz platobný terminál nemali a vďaka QR platbám ho nemusia obstarávať, prípadne tí, ktorí sa rozhodnú terminál úplne nahradiť. Obchodník si však môže POS terminál ponechať a QR platby ponúkať ako doplnkovú možnosť. V takom prípade rozšíri zákazníkom výber spôsobu úhrady a zároveň môže znížiť objem spoplatnených kartových transakcií.