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Finančná správa: QR platby prekročili sumu päť miliónov eur
Počas necelých dvoch mesiacov sa cez tento systém zrealizovalo 130. 227 transakcií.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Dynamický záujem o štátne QR platby pokračuje aj v júni. Počas necelých dvoch mesiacov sa cez tento systém zrealizovalo 130.227 transakcií za viac ako päť miliónov eur. Najnovšie dáta tak potvrdzujú, že sa stali prirodzenou súčasťou každodenného platenia. Zákazníci oceňujú najmä jednoduchosť a bezpečnosť, keďže pri platbe smartfónom neposkytujú obchodníkovi žiadne citlivé údaje o platobnej karte a úhradu potvrdzujú priamo vo svojej bankovej aplikácii. Informoval o tom Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR.
„QR platby sa v praxi veľmi rýchlo udomácnili. Už nejde len o novinku, ale o reálne využívaný spôsob platenia, ktorý podnikateľom šetrí náklady a zákazníkom prináša bezpečnosť aj komfort nakupovania. Päťmiliónový objem úhrad za necelé dva mesiace je jasným dôkazom, že systém funguje a verejnosť ho prijala,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Rekordným dňom bol podľa Kováča 19. jún, keď zákazníci uskutočnili 3854 platieb za viac ako 188.000 eur. Vysoké hodnoty pokračovali aj v ďalších dňoch - 23., 24. a 25. júna sa denný obrat opakovane pohyboval na úrovni 180.000 eur.
Upozornil, že výhodou štátneho riešenia je aj legislatívne garantovaný bezpoplatkový režim notifikácií. Ak podnikateľ využíva technické riešenie finančnej správy - Notifikátor okamžitých platieb, banky mu do konca roka 2027 nebudú účtovať poplatok za zasielanie notifikácií o prijatých bezhotovostných platbách. Informáciu o úhrade tak dostane priamo do pokladnice okamžite a bez dodatočných prevádzkových nákladov.
Priblížil, že QR platby dnes podporujú mobilné aplikácie ôsmich bánk, a to Tatra banky, Slovenskej sporiteľne, ČSOB, VÚB, Prima banky, 365.bank, Poštovej banky a Fio banky. Notifikačný účet v súčasnosti poskytujú Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, VÚB, Prima banka a Štátna pokladnica, čo pokrýva drvivú väčšinu bankového trhu.
Riešenie je podľa hovorcu vhodné najmä pre menších podnikateľov, remeselníkov, predajcov na trhoch, poskytovateľov služieb či prevádzky, ktoré nechcú investovať do platobného terminálu. QR platby môžu podnikatelia využívať aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2), ktorá umožňuje evidovať tržby, vygenerovať QR kód a sledovať prijaté platby v jednom zariadení - v mobile, tablete alebo počítači.
Dodal, že viac informácií je dostupných na portáli finančnej správy v časti QR platby a na www.info-qrplatby.sk. Na overovanie a sledovanie QR platieb slúži aj portál www.kdejemojaplatba.sk. Informácie o aplikácii VRP2 nájdu záujemcovia v sekcii Virtuálna registračná pokladnica 2. Ďalšie informácie tiež poskytuje call centrum finančnej správy na telefónnom čísle 048/4317 222 (voľba 4).
„QR platby sa v praxi veľmi rýchlo udomácnili. Už nejde len o novinku, ale o reálne využívaný spôsob platenia, ktorý podnikateľom šetrí náklady a zákazníkom prináša bezpečnosť aj komfort nakupovania. Päťmiliónový objem úhrad za necelé dva mesiace je jasným dôkazom, že systém funguje a verejnosť ho prijala,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Rekordným dňom bol podľa Kováča 19. jún, keď zákazníci uskutočnili 3854 platieb za viac ako 188.000 eur. Vysoké hodnoty pokračovali aj v ďalších dňoch - 23., 24. a 25. júna sa denný obrat opakovane pohyboval na úrovni 180.000 eur.
Upozornil, že výhodou štátneho riešenia je aj legislatívne garantovaný bezpoplatkový režim notifikácií. Ak podnikateľ využíva technické riešenie finančnej správy - Notifikátor okamžitých platieb, banky mu do konca roka 2027 nebudú účtovať poplatok za zasielanie notifikácií o prijatých bezhotovostných platbách. Informáciu o úhrade tak dostane priamo do pokladnice okamžite a bez dodatočných prevádzkových nákladov.
Priblížil, že QR platby dnes podporujú mobilné aplikácie ôsmich bánk, a to Tatra banky, Slovenskej sporiteľne, ČSOB, VÚB, Prima banky, 365.bank, Poštovej banky a Fio banky. Notifikačný účet v súčasnosti poskytujú Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, VÚB, Prima banka a Štátna pokladnica, čo pokrýva drvivú väčšinu bankového trhu.
Riešenie je podľa hovorcu vhodné najmä pre menších podnikateľov, remeselníkov, predajcov na trhoch, poskytovateľov služieb či prevádzky, ktoré nechcú investovať do platobného terminálu. QR platby môžu podnikatelia využívať aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2), ktorá umožňuje evidovať tržby, vygenerovať QR kód a sledovať prijaté platby v jednom zariadení - v mobile, tablete alebo počítači.
Dodal, že viac informácií je dostupných na portáli finančnej správy v časti QR platby a na www.info-qrplatby.sk. Na overovanie a sledovanie QR platieb slúži aj portál www.kdejemojaplatba.sk. Informácie o aplikácii VRP2 nájdu záujemcovia v sekcii Virtuálna registračná pokladnica 2. Ďalšie informácie tiež poskytuje call centrum finančnej správy na telefónnom čísle 048/4317 222 (voľba 4).