Finančná správa rozposiela oznámenia o osobitných daňových režimoch

Bratislava 27. decembra (TASR) - Finančná správa postupne rozposiela „Oznámenie o osobitných daňových režimoch“ (benefitoch) v rámci projektu Index daňovej spoľahlivosti. Ide o hodnotenie firiem na spoľahlivé a menej spoľahlivé, ktoré zaviedla finančná správa minulý rok.



Aktuálne oznámenia správa zasiela v zmysle zákona do elektronických schránok na portáli finančnej správy klientom, ktorí splnili kritériá a získali nárok na poskytovanie benefitov pre rok 2020 a v roku 2019 ho nemali. V prípade, ak oznámenie daňový subjekt do konca roka nedostane, platí, že jeho status sa oproti minuloročnému hodnoteniu nezmenil ani pre rok 2020.



"Index daňovej spoľahlivosti je jedným z proklientskych projektov finančnej správy. Ide o ďalší nástroj na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností. Index daňovej spoľahlivosti sa týka všetkých daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov, ktoré majú príjmy z podnikania. Teda právnických osôb s príjmami z podnikania a fyzických osôb, ktoré majú príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti," uviedla pre TASR Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.



Ako ďalej informovala, ide o projekt, ktorým chce finančná správa už druhý rok motivovať firmy k dobrovoľnému plneniu daňových povinností. Benefity, ktoré bude finančná správa poskytovať spoľahlivým subjektom s najlepším hodnotením aj v 2020, by mali byť motiváciou aj pre ostatných klientov. Aj pre rok 2020 platí, že v prípade, ak daňový subjekt počas roka prestane spĺňať kritériá spoľahlivého daňového subjektu, stratu benefitov mu finančná správa oznámi do 30 dní. Všetky subjekty prejdú ďalším komplexným hodnotením zase o rok a ich rating sa môže zmeniť.



Pri hodnotení klientov zohľadňovala finančná správa aj tento rok viaceré kritériá z oblastí plnenia zákonných povinností, dodržiavania daňových a colných predpisov, podávaných daňových priznaní, dodržiavania zákona o ERP, či dodržiavania platobnej disciplíny daní a cla. Subjekty, ktoré kritériá splnili, dostali najvyššie hodnotenie.



Spoľahlivým daňovým subjektom prináležia viaceré benefity. Napríklad skrátené lehoty pri vydávaní potvrdení, uprednostňovanie miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou, vyhovenie žiadostiam o povolenie odkladu platenia dane či platenia dane v splátkach, zasielanie informatívnych oznámení o termínoch splatnosti a výške preddavkov na dani z príjmov a mnohé ďalšie. V roku 2019 automaticky poskytla finančná správa benefity v desiatkach tisícov prípadov.



Informácia o výsledku hodnotenia daňových subjektov nie je verejne dostupná, podľa daňového poriadku podlieha daňovému tajomstvu. Všetky podrobnejšie informácie sú zverejnené priamo na portáli finančnej správy na špeciálnej podstránke. Na nej nájdu klienti všetky potrebné informácie.