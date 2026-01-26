< sekcia Ekonomika
Finančná správa rozšírila pracovný čas call centra
Dôvodom je termín na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane z motorových vozidiel.
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Daňové call centrum bude vo štvrtok a v piatok (29. - 30. 1.) pracovať až do 19.00 h. V pondelok 2. februára bude call centrum daňovníkom k dispozícii až do polnoci. Dôvodom je termín na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane z motorových vozidiel, informovala v pondelok Finančná správa (FS) SR.
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2025 je potrebné podať najneskôr do 31. januára 2026. Keďže posledný deň lehoty pripadá na sobotu, v súlade s daňovým poriadkom sa lehota posúva na pondelok 2. februára 2026.
V rovnakej lehote je potrebné daň aj zaplatiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné označiť: číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, variabilný symbol a sumu dane. Pri prevode je potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu - IBAN. Názov majiteľa účtu je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
„Finančná správa rozposlala daňovníkom viac ako 206.000 predvyplnených daňových priznaní k tejto dani a uľahčila im tak plnenie si povinností. Call centrum bude pracovať počas rozšírených hodín, v posledný deň lehoty na podanie priznania až do polnoci,“ uviedol hovorca FS Daniel Kováč. Pripomenul, že daňovníci podávajú daňové priznanie na novom vzore tlačiva.
Nové údaje v daňovom priznaní na riadku 04 - Kód druhu karosérie (vypĺňa sa len pri vozidlách kategórie N3) a na riadku 05 - Typ pruženia hnacej nápravy (vypĺňa sa len pri vozidlách kategórie M3 a N3) si daňovníci v daňovom priznaní musia vyplniť sami.
