Finančná správa rozširuje možnosti registrácie z úradnej moci

Bratislava 17. apríla (TASR) - Finančná správa (FS) tento mesiac uľahčí registráciu ďalším daňovým subjektom. Registráciu z úradnej moci, teda automaticky, vykonáva na základe legislatívnej úpravy od januára 2023. Za vlaňajšok takto zaregistrovala 82.082 daňových subjektov, ku koncu marca tohto roka ich počet vzrástol na 102.914, informoval v stredu vedúci komunikačného oddelenia FS Radoslav Kozák.



Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb, ktoré sú zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) zo zdrojových registrov - Obchodný register a Živnostenský register. S účinnosťou od 15. apríla 2024 finančná správa rozširuje preberanie údajov z ďalších zdrojov, a to Registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a Registra pozemkových spoločenstiev.



"Údaje z týchto registrov sú podkladom pre správcu dane pre vykonanie registrácie z úradnej moci ďalšej skupiny daňových subjektov vedenej v RPO. Uvedené daňové subjekty nebudú mať povinnosť predkladať formulár Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia," priblížil Kozák.



Zároveň upozornil, že pre daňové subjekty, ktoré nie sú zapísané do RPO zo zdrojových registrov, platí naďalej zákonná povinnosť podať žiadosť o registráciu u miestne príslušného správcu dane. Na základe údajov z iných registrov bude správca dane vykonávať registráciu na daň z príjmov z úradnej moci až na základe oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.