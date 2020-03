Finančná správa rozširuje prevádzkovú dobu call centra

Bratislava 24. marca (TASR) – Hoci vláda odložila pre pandémiu nového koronavírusu termín podania daňového priznania k dani z príjmu na koniec júna, rozšírila Finančná správa (FS) SR posledné marcové dni prevádzkovú dobu call centra. Daňové úrady rátajú s tým, že niektorí daňovníci si budú napriek posunutému termínu chcieť splniť svoje povinnosti v pôvodnom termíne do konca marca, informovala o tom v utorok FS.



Call centrum FS bude v stredu (25. 3.), v pondelok (30. 3.) a v utorok (31. 3.) dostupné od 8.00 h do polnoci. Vo štvrtok (26.3.) a v piatok (27. 3.) budú pracovníci centra k dispozícii od 8.00 h do 19.00 h a cez víkend od 8.00 h do 18.00 h.



Finančná správa zároveň pripomenula, že svoje dopyty môžu klienti vybaviť jednoducho z domova aj vďaka elektronickej komunikácii. Zároveň finančná správa ponúka využitie aj menej tradičných foriem komunikácie. K dispozícii pre daňovníkov sú chatbot Taxana, sociálne siete, on-line chat či podpora prostredníctvom Skype for Business, ktorý ponúka pomoc pri elektronickom podávaní daňového priznania.



Finančná správa na svojich úradoch skrátila úradné hodiny. Podateľne sú dostupné každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 11.00 h a klientske zóny v pondelok, stredu a piatok v čase od 8.00 h do 11.00 h. V bratislavskej Petržalke, pred najväčším a najvyťaženejším daňovým úradom na Slovensku, je k dispozícii pre daňovníkov aj mobilná kancelária.