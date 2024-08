Finančná správa sa bude venovať aj kontrolám obchodných reťazcov

Bratislava 7. augusta (TASR) - Už pred niekoľkými týždňami (24. 6.) bolo verejne avizované, že v rámci prípravy plánu boja proti daňovým únikom sa bude finančná správa intenzívne venovať aj kontrolám obchodných reťazcov. Uviedol to pre TASR Daniel Súkup, hovorca finančnej správy, v reakcii na výzvu Inštitútu sociálnej demokracie (ISD). Finančná správa preveruje podľa Súkupa všetky podnety, ktoré dostane a v prípade, že zistí pochybenia, postupuje v súlade so zákonom.



Predseda správnej rady ISD Martin Halás v stredu uviedol, že zisky obchodných reťazcov sú skryté v ich účtovníctve a prevádzajú sa do zahraničia. Štát tak prichádza ročne o desiatky miliónov eur. Mali by nasledovať daňové kontroly, následne štát môže prijať opatrenia vo forme odvodu alebo regulácie marží. Opis praktík skrytých poplatkov vedia podľa Halása potvrdiť dodávatelia, boja sa však sankcií reťazcov.



ISD vyzýva kompetentné orgány na vykonanie daňových kontrol holdingových štruktúr reťazcov vrátane prepojených osôb s dôrazom na odhalenie uplatňovania neprimeraných podmienok v zmluvných vzťahoch voči lokálnym dodávateľom. Podľa ISD sa dajú identifikovať neodôvodnene vysoké konkrétne položky nákladov vynaložených na obstaranie predaného tovaru, ktoré pokrývajú rôzne typy skrytých poplatkov, čím tieto subjekty podporujú prelievanie peňazí do zahraničia.



"Ceny potravín sú na Slovensku vysoké kvôli skrytým poplatkom reťazcov, nie kvôli maržiam. Skryté poplatky sú pritom nezákonné. Preto zavedenie akéhokoľvek opatrenia, napríklad špeciálneho odvodu alebo regulácie marží bez daňovej kontroly skrytých poplatkov iba umelo zvýši konečné ceny pre spotrebiteľov a zvýši aj zisky reťazcov, ktoré budú mať ešte aj zámienku, ako tieto svoje zisky dodatočne zvyšovať. Kým štát nezakročí daňovými kontrolami v reťazcoch proti skrytým poplatkom a transfer pricingu budeme mať v rámci predaja potravín z oligopolu duopol, vyššie ceny potravín a dvojnásobok potravinových púští," povedal Halás.