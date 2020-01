Finančná správa sa v tomto roku zameria na digitalizáciu procesov

Bratislava 4. januára (TASR) – Po definitívnom spustení projektu eKasa sa v tomto roku Finančná správa (FS) SR zameria najmä na digitalizáciu a automatizáciu procesov. Zároveň FS plánuje rozšírenie analytických nástrojov, čo by malo priniesť lepšie výsledky pri výbere daní, v boji proti podvodom, a tiež spoluprácu s Ministerstvom financií (MF) SR na implementácii európskych smerníc či úprave daňového poriadku. Pre TASR to uviedla prezidentka FS Lenka Wittenbergerová.



"Tak ako bola eKasa kľúčovým projektom roku 2019, v roku 2020 to bude najmä obojsmerná komunikácia. Vnímam to osobne ako náš dlh voči daňovým subjektom, ktoré s nami elektronicky komunikujú," uviedla Wittenbergerová. Podľa prezidentky ide o projekt, ktorým FS rozšíri elektronickú komunikáciu na celé spektrum procesov. V súčasnosti využíva FS takúto komunikáciu pri spotrebných daniach.



V oblasti digitalizácie a elektronizácie plánuje FS ďalšie rozšírenie funkcií chatbota Taxany, a to o témy, ktoré momentálne nepokrýva. "Naša Taxana sa v komunikácii s klientmi osvedčila, uľahčuje to prácu aj nášmu call centru, ktoré sa môže venovať zložitejším otázkam od klientov," povedala Wittenbergerová. Taxana bude po novom schopná zasielať pýtajúcim sa aj konkrétne požadované formuláre a nasmerovať ich v témach, ktoré dnes ešte neovláda.



FS chce v tomto roku rozšíriť analytické nástroje. Analýza dát umožnila od roku 2012 do roku 2018 znížiť počet daňových kontrol o viac ako polovicu, no zároveň v rovnakom období vzrástol objem nálezov z 305 miliónov eur na 462 miliónov eur. Toto opatrenie má priniesť okrem lepších výsledkov pri výbere daní a v boji proti podvodom aj zvýšenie komfortu a efektivity pre daňových kontrolórov.



Hoci FS nemá zákonodarnú právomoc a legislatívu pripravuje a predkladá MF, spolupracujú zamestnanci FS aj pri príprave zákonov. "Aktuálne spoločne diskutujeme napríklad o ďalšej implementácii niektorých európskych smerníc či úprave daňového poriadku pre potreby riešenia právneho nástupníctva – chceme zosúladiť daňové predpisy v oblasti právneho nástupníctva," dodala Wittenbergerová.