Finančná správa školí verejnú správu k e-fakturácii
Elektronická fakturácia sa týka najmä komunikácie medzi firmami a štátom.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Finančná správa (FS) SR pokračuje v informačnej kampani k zavedeniu povinnej elektronickej fakturácie. Najnovšie zorganizovala odborný webinár pre zástupcov verejnej správy, na ktorom predstavila legislatívu, technické riešenia aj praktické kroky na zavedenie systému. V pondelok o tom informovala FS.
Elektronická fakturácia sa týka najmä komunikácie medzi firmami a štátom. Verejné inštitúcie budú musieť zabezpečiť prijímanie faktúr v štruktúrovanom formáte XML a využívať európsku sieť Peppol na ich bezpečné doručovanie. V niektorých prípadoch budú mať povinnosť faktúry aj vystavovať.
Nové pravidlá sa budú vzťahovať na dodávky tovarov a služieb medzi slovenskými platiteľmi DPH a verejným sektorom od 1. januára 2027. Pri neplatiteľoch DPH či zahraničných dodávkach sa povinnosť neuplatní.
Finančná správa zároveň odporučila inštitúciám, aby si včas overili pripravenosť svojich účtovných systémov na elektronickú fakturáciu. Menším subjektom budú k dispozícii aj jednoduchšie riešenia, napríklad webové rozhranie na vytváranie a prijímanie faktúr. Subjekty sa budú môcť zapojiť do dobrovoľného testovania už od mája 2026, pričom elektronické faktúry budú v tomto režime považované za plnohodnotný daňový doklad.
Elektronická fakturácia sa týka najmä komunikácie medzi firmami a štátom. Verejné inštitúcie budú musieť zabezpečiť prijímanie faktúr v štruktúrovanom formáte XML a využívať európsku sieť Peppol na ich bezpečné doručovanie. V niektorých prípadoch budú mať povinnosť faktúry aj vystavovať.
Nové pravidlá sa budú vzťahovať na dodávky tovarov a služieb medzi slovenskými platiteľmi DPH a verejným sektorom od 1. januára 2027. Pri neplatiteľoch DPH či zahraničných dodávkach sa povinnosť neuplatní.
Finančná správa zároveň odporučila inštitúciám, aby si včas overili pripravenosť svojich účtovných systémov na elektronickú fakturáciu. Menším subjektom budú k dispozícii aj jednoduchšie riešenia, napríklad webové rozhranie na vytváranie a prijímanie faktúr. Subjekty sa budú môcť zapojiť do dobrovoľného testovania už od mája 2026, pričom elektronické faktúry budú v tomto režime považované za plnohodnotný daňový doklad.